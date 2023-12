Porsche Design e AGON by AOC: presentato il nuovo AGON PRO PD49

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo monitor curvo Porsche Design AOC AGON PRO PD49 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il design del PD49 riflette i dettagli sofisticati delle auto sportive Porsche , con un supporto in fusione di alluminio sabbiato che ricorda il volante di un’auto sportiva. Gli elementi RGB Light FX, personalizzabili, aggiungono stile al logo anteriore e posteriore. Il monitor è dotato di connettività HDMI 2.1, DP 1.4, quattro porte USB 3.2, ingresso RJ-45 e una porta USB-C con Power Delivery da 90 W per la ricarica dei dispositivi.

Il design del PD49 riflette i dettagli più raffinati delle auto sportive Porsche. Ogni elemento, dal design distintivo dell’On-Screen Display al logo di avvio, è pensato per esprimere eleganza. Gli elementi RGB Light FX, dinamici e personalizzabili, aggiungono un tocco di stile sia al logo anteriore che a quello posteriore .Il Porsche Design AGON PRO PD49 è disponibile presso i negozi Porsche Design, i rivenditori specializzati e in alcuni negozi online selezionati, al prezzo di 2.199 euro. Un monitor che non solo offre prestazioni di alto livello nel gaming, ma si distingue anche per il suo design sofisticato ispirato al mondo delle auto sportive .

Porsche Design collabora nuovamente con AGON by AOC per presentare il monitor da gioco curvo AGON PRO PD49. Quando l’estetica delle auto sportive incontra l’innovazione del gaming

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)