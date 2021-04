Philips TV & Sound: premiato con quattro riconoscimenti ai Red Dot Award 2021

Philips TV & Sound fa il pieno di premi ai Red Dot Award 2021 per il desing dei nuovi prodotti audio e video. Vediamo tutti i dettagli

Il “meglio del Design Europeo” è una parte essenziale della filosofia dei prodotti Philips TV & Sound di TP Vision e, ancora una volta, ha portato l’azienda a vincere il più alto riconoscimento professionale con l’assegnazione di quattro premi ai Red Dot Award di quest’anno. Tutti i prodotti sono stati creati dal team di European Design di TP Vision con sede ad Amsterdam. A vincere i prestigiosi riconoscimenti dei Red Dot Award 2021 sono stati:

ll TV di fascia alta Philips OLED806 che offre le migliori prestazioni con un design unico e minimalista e l’uso di materiali prestigiosi;

che offre le migliori prestazioni con un design unico e minimalista e l’uso di materiali prestigiosi; La serie Performance Philips 8556 LED , qui il design è al servizio delle prestazioni del prodotto, della leggerezza e della qualità per semplificare la scelta del consumatore;

, qui il design è al servizio delle prestazioni del prodotto, della leggerezza e della qualità per semplificare la scelta del consumatore; Le cuffie Philips “true wireless” Fidelio T1 , progettate per rendere accessibili prestazioni e materiali di alta qualità anche alla categoria TWS;

, progettate per rendere accessibili prestazioni e materiali di alta qualità anche alla categoria TWS; Gli auricolari Philips T8506 ANC TWS che adattano il Design Europeo per creare un nuovo equilibrio e proporzione, migliorandone l’uso e le prestazioni.

Si aggiungono all’elenco dei prodotti premiati di Philips anche i monitor 16B1U3300, 24B1D5300 e 34E1N7900.

Philips TV & Sound: grandi soddisfazioni ai Red Dot Award 2021

Da oltre 60 anni i Red Dot Award riconoscono il meglio del product design in termini di funzionalità, qualità, ergonomia e innovazione, oltre alla durabilità del prodotto e la compatibilità ecologica. Tutti fattori che hanno portato i premi a diventare uno dei riconoscimenti internazionali più ambiti per l’eccellenza nel design. Nel 2021 sono stati presentati oltre 5.500 prodotti da aziende grandi e piccole di tutto il mondo. I prodotti vengono giudicati in base a nove attributi da una giuria indipendente di 50 professionisti internazionali, in sessioni che durano diversi giorni. Commentando i nuovi premi, Rod White Chief Design Officer di TP Vision ha dichiarato:

Ancora una volta, sono onorato di sapere che la scelta di avere un team europeo dedicato al design e la strategia di creare un nostro linguaggio distintivo in questo ambito, siano stati premiati con il più alto riconoscimento, direttamente dalla community di professionisti del settore. Adottiamo una visione a lungo termine per sviluppare l’attrattiva dei nostri prodotti che riteniamo debba rimanere coerente e rilevante con il ciclo di vita del prodotto stesso, senza passare mai di moda. Vincere i Red Dot Award è per noi fonte di massima soddisfazione e sancisce la bontà del nostro approccio.

OLED806 – OLED TV

Per il 2021 il prodotto core della gamma OLED aumenta la promessa di offrire prestazioni eccellenti per garantire un’esperienza di primo livello. Le prestazioni delle immagini sono ulteriormente migliorate grazie all’esclusiva tecnologia Ambilight su quattro lati che offre la massima esperienza visiva. Se lo si desidera, il lato inferiore di Ambilight può essere disattivato quando il televisore è posizionato sul tavolo. Per soddisfare le diverse esigenze di arredo, i supporti dell’OLED806 possono essere scelti in alluminio chiaro o scuro. Il marchio Philips è applicato discretamente sull’estremità indipendentemente dal supporto scelto. Il telecomando ha un design con tasti a filo di colore argentato, avvolto in pelle scozzese nera Muirhead che offre una straordinaria sensazione al tatto.

8556 LED TV

Già affermata come una delle preferite dei consumatori, la Serie Performance nel 2021 ha fatto un passo avanti nel design. TP Vision ha introdotto un pannello senza bordi su tre lati che consente alla funzione Ambilight di estendere senza problemi il contenuto sullo schermo. Il marchio Philips è posto in modo asimmetrico sulla cornice inferiore in metallo spazzolato, mentre un nuovo archetipo di supporto è stato creato tramite una base in alluminio a collo aperto, angolato rispetto al tavolo per catturare visivamente la luminosità del TV.

Fidelio T1 cuffie True Wireless

Le nuove cuffie Fidelio True wireless sono la sintesi dell’eccellenza di prestazioni ed esperienza utente. Prendendo in mano la custodia, la percezione della qualità è immediata grazie alla piacevole sensazione garantita dal rivestimento superiore in pelle scozzese Muirhead in cui è inciso il marchio Philips. Il semplice e geometrico design della custodia ritorna nel design concept degli auricolari. I dettagli metallici spazzolati sulla superficie del corpo principale aggiungono un senso di eleganza.

T8506 cuffie True Wireless

Le T8506 sono state progettate utilizzando i principi del design europeo di TP Vision. Il design circolare garantisce la necessità di equilibrio e proporzione del prodotto, consentendo aderenza nell’utilizzo. La cornice circolare esterna rende intuitivo l’utilizzo, mentre la superficie principale presenta una sottile differenza di colore che dà spazio e attenzione al discreto e asimmetrico marchio Philips. Lo stesso colore ritorna sulla custodia di ricarica che ha una finitura in metallo spazzolato a contrasto sulla superficie interna.

