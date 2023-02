Philips TV & Sound: presentati i nuovi TV Ambilight

Philips ha presentato da poco la nuova serie di TV Ambilight, ideati per creare la migliore atmosfera possibile. Scopriamoli tutti insieme

Film, sport, gaming: qualunque sia il contenuto che i consumatori vorranno godersi nel 2023, TP Vision è pronta ad offrire le migliori prestazioni grazie a un’ampia gamma di nuovi TV OLED premium, i modelli della serie ‘The Xtra’ e i TV LCD Ambilight tutti targati Philips. Questi nuovi modelli montano il nuovo processore P5 di settima generazione che offre una versione V2 migliorata di Ambient Intelligence. Scopriamo tutti i modelli e i dettagli relativi.

OLED+908, il top di gamma fra i nuovi TV Ambilight di Philips che brilla di luce propria

Arriverà il prossimo autunno 2023 nei formati da 55″, 65″ e 77″, il nuovo TV OLED+908. Al suo interno monterà il pannello dotato della tecnologia OLED META e la potenza aggiuntiva del processore P5 AI di settima generazione, un sistema audio Bowers & Wilkins integrato e un sistema Ambilight Next Gen su tre lati. Un mix di features premium per offrire un’esperienza visiva unica, coinvolgente e di qualità eccezionale.

Il nuovo pannello OLED META utilizza uno strato Micro Lens Array e un algoritmo di aumento della luminosità META per offrire un picco di luce potenziale di 2100 nits, con un aumento del 70% e un angolo di visione più ampio e nonché un importante miglioramento dell’efficienza energetica. Il processore P5 AI di settima generazione offre una versione V2 migliorata di Ambient Intelligence che permette la regolazione in tempo reale della luminosità come anche della gamma e della risposta cromatica dello schermo.

Ciò garantisce prestazioni ottimali in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante. Tutto questo è possibile grazie al nuovo sensore di luce XYZ in grado di misurare la temperatura del colore della luce nell’ambiente di visione, in modo che il punto di bianco dell’immagine sullo schermo corrisponda esattamente alla tonalità in tempo reale dell’illuminazione ambientale della stanza.

L’OLED+908 sarà dotato del nuovo Sistema Operativo Google TV, una versione raffinata e più sofisticata dell’attuale esperienza Android TV con un’interfaccia e una schermata iniziale più intuitive. Il design minimalista dell’OLED+908 è caratterizzato da una cornice super sottile in metallo scuro, abbinata alla griglia dei diffusori in tessuto scuro di Kvadrat Audiomix e a un nuovo supporto aperto in metallo con finitura nera.

OLED808: tanti miglioramenti per la gamma OLED TV Ambilight di Philips più apprezzata di sempre

La serie OLED808 aggiunge una nuova dimensione di schermo alla gamma di TV Ambilight, con il primo modello OLED da 42″, che si aggiunge ai già esistenti da 48″, 55″, 65″ e 77″. La gamma OLED808 offre la potenza del nuovo P5 AI di settima generazione, con Ambient Intelligence V2 e le nuove funzioni di Super Resolution e ha pannelli OLED_EX da 1000 nits ad alto rendimento, per schermi di dimensioni pari o superiori a 55″, per garantire una qualità dell’immagine superba.

Questa serie offre prestazioni di gaming superlative e avanzate, aggiungendo la compatibilità Dolby Vision 4K 120Hz all’HDMI 2.1 e-Arc, il supporto VRR per il 4K da 40Hz a 120Hz con una larghezza di banda completa di 48Gbps, la compatibilità FreeSync Premium e G-SYNC e le modalità Auto Game e Auto-Low-Latency.

L’eccellente qualità del suono continua a essere un punto di forza della gamma, grazie a un sistema audio 2.1 integrato da 70W (50W per il 42″), con un crossover digitale più accurato che controlla con precisione la distribuzione ai diffusori a due vie destro e sinistro e al woofer dedicato a triplo anello, rivolto verso il retro, supportato da quattro radiatori passivi.

L’OLED808 ha un design sottile come la lama di un rasoio, senza cornice, con un profilo esterno in metallo scuro che consente una connessione perfetta al più sofisticato e potente sistema Ambilight a tre lati Next Gen, con un maggiore dettaglio e precisione dei colori, per creare un’esperienza visiva più immersiva.

The One continua a splendere fra i TV Ambilight di Philips

La serie Performance ‘The One’ continua ad essere una parte estremamente importante della gamma di TV Philips Ambilight e sarà aggiornata con due nuove serie nel secondo trimestre del 2023, la 8808 e la 8508, entrambe dotate di processore P5 di settima generazione. I modelli ‘The One’ continuano a offrire lo stesso livello di prestazioni, design europeo e qualità, oltre alle caratteristiche principali di un modello di fascia più alta, ma a un prezzo medio e ultra-competitivo.

La serie 8808 offrirà schermi da 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ e 85″, mentre la serie 8508 sarà disponibile nelle versioni da 43″, 50″, 55″ e 65″. I pannelli WCG di alta qualità sono presenti in entrambe le gamme: 120Hz per l’8808 e 60Hz per l’8508. Quest’ultimo è dotato anche di tecnologia DLG e HRS per offrire contenuti 4K a 120Hz con la fluidità di movimento e nitidezza molto vicina a quella di un pannello nativo a 120Hz.

Entrambe le serie presentano la versione su tre lati del sistema immersivo Ambilight e del nuovo Sistema Operativo Google TV, oltre a un’interfaccia utente più intuitiva. Il modello 8808 da 43″ a 65″ è caratterizzato da una cornice minimale grigio antracite con effetto satinato sul bordo inferiore dello schermo, mentre il supporto EVO girevole è anch’esso rifinito in grigio antracite. Le versioni da 75″ e 85″ dell’8808 sono caratterizzate da piedini a stick in metallo grigio antracite. La serie 8508 è caratterizzata invece da una sottile cornice grigio antracite con effetto satinato sul lato inferiore dello schermo e da un supporto in metallo antracite regolabile in altezza con piedini grigi.

La serie “The Xtra&” debutta rendendo le prestazioni dei MiniLED più accessibili

Il primo modello della nuova serie ‘The Xtra’ è il TV MiniLED 9308, che sarà lanciato nel terzo trimestre nei formati da 55″ e 65″ offrendo grandi prestazioni e un valore eccezionale. Posizionato uno step sotto i modelli OLED Ambilight, il 9308 offre comunque un’immagine e un suono eccezionali grazie al processore P5 di settima generazione e all’introduzione di un pannello WCG di altissima qualità, a 120 Hz e 98% DCI, che produce un’impressionante emissione luminosa di 1000 nits, e di un sistema audio frontale Bowers & Wilkins 2.1 da 64W.

Il sistema Ambilight, nella sua versione a tre lati, offre una visione unica e immersiva mentre gli spettatori possono godere di un’esperienza Smart TV migliorata e potenziata grazie a TP Vision. Il design premium Europeo dei TV si estende ora a una cornice metallica extra-sottile rifinita in colore antracite, con un sottile bordo nero satinato lungo la parte inferiore dello schermo per abbinarsi alla finitura del supporto a telaio aperto. Il design è completato dal tessuto audiomix Kavdrat scuro per la griglia dei diffusori.

Una seconda serie dei MiniLED ‘The Xtra’, la serie 9008, sarà lanciata nelle versioni da 55″, 65″ e 75″ con il P5 di settima generazione, un pannello da 120HZ 1000 nits, un potente sistema audio 2.0 da 40W e piedini a stick grigio antracite. Queste erano tutte le nuove proposte di Philips. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!