Philips TV & Sound: nuovi prodotti in arriva quest’estate

TP Vision annuncia l’appuntamento del terzo evento online il prossimo 31 agosto: saranno rivelati i nuovi sorprendenti prodotti Philips TV & Sound, protagonisti della collezione autunno/inverno 2021

Lo stile e il design unico dei recenti lanci di nuovi prodotti, settembre 2020 e gennaio 2021, hanno garantito all’azienda il massimo elogio. Gli eventi sono stati seguiti con un’ampia partecipazione internazionale e hanno previsto un alto livello di interazione durante le sessioni dedicate alle caratteristiche innovative e tecniche dei prodotti sia da parte dei media che dalla rete commerciale. Il terzo evento (dedicato nuovamente a media e forza vendita europei) avrà un nuovo formato con sessioni di Q&A, basate su invito e svolte di persona nelle sedi di ciascuno paese chiave.

Philips TV & Sound: l’evento estivo per i nuovi prodotti

Il collegamento online si terrà il 31 agosto per la conferenza stampa internazionale a cui interverranno Kostas Vouzas, CEO di Philips TV & Sound Europe di TP Vision e Martijn Smelt, Chief Marketing Officer. La conferenza inizierà con una presentazione dei recenti prodotti e i punti rilevanti legati al business, dando un quadro dei futuri piani dell’azienda. Saranno svelati inoltre le “star assolute” dell’evento: gli ultimi televisori OLED+ e i nuovi prodotti audio Philips Fidelio. Nel corso della giornata TP Vision ha infine previsto alcuni “live” briefing tecnici.

Le sessioni di Q&A più approfondite affronteranno tanti temi quali gli sviluppi nella tecnologia TV con Danny Tack, il “guru” di P.Q. di TP Vision, con la presentazione di Philips e Philips Fidelio Premium Sound da parte di Benoit Burette – Head of Philips Sound Strategy, oltre ai dettagli sul sistema audio Bowers & Wilkins sull’OLED+ forniti da Andy Kerr – Director of Product Communication di Bowers & Wilkins. Commentando gli eventi di lancio online, Kostas Vouzas, CEO of Philips TV & Sound Europe & Americas ha dichiarato:

Il team di TP Vision ha già dimostrato che siamo in grado di creare eventi di lancio digitali, di grande impatto e divertenti, in grado di comunicare con entusiasmo le novità dei nostri prodotti ai media e ai partner commerciali. Sono molto fiducioso che potremo continuare questa tendenza quando riveleremo la nostra prossima generazione di prodotti TV e audio Philips, continuando a sviluppare il nostro stile in modo che il nostro evento online dell’autunno 2021 sia ancora più grande e divertente.’

Noi sicuramente seguiremo l’evento e vi riporteremo le novità, quindi continuate a seguirci!