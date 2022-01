Philips TV OLED807: tanti miglioramenti per rimanere al top

Il nuovo Philips TV OLED807 monta un processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione garantisce una qualità d’immagine superiore che è in grado di valorizzare l’ottimo pannello OLED

Philips TV introduce un’ampia serie di miglioramenti delle prestazioni per garantire che la nuova serie Philips OLED807 Ambilight mantenga le sue pluripremiate prestazioni. Oltre a un processore per l’elaborazione delle immagini P5 AI di sesta generazione migliorata, l’OLED807 sarà dotato del più recente pannello OLED-EX. Il nuovo Philips OLED807 sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022.

Philips TV OLED807: tutte le novità

Il pannello OLED-EX del TV sostituisce i composti a base di idrogeno all’interno della sua costruzione con il deuterio, più efficiente e stabile, per offrire un aumento dell’emissione luminosa del 30% rispetto a un pannello OLED standard. I miglioramenti all’elaborazione AI del P5 di sesta generazione includono l’integrazione di una maggiore ‘intelligenza’ all’assorbimento del sensore di luce del TV nella funzionalità AI del set.

La versione migliorata dell’Ambient Intelligence del P5 monitora l’attuale luce ambientale all’interno della stanza e ora può regolare continuamente in tempo reale la luminosità, il gamma e il colore, per garantire che il contrasto per entrambi i contenuti SDR o HDR sia sempre completamente ottimizzato. Il P5 AI di sesta generazione permetterà agli spettatori di dare priorità al sistema selezionando le opzioni Eye Care, Dark Detail Optimization o Colour Temperature Optimization.

Esperienza cinematografica immersiva

Una nuova versione di AI Auto Film Mode è integrata negli OLED 2022 ed accresce il numero di modalità alternative di immagini smart dalle due originali a sette quando viene rilevato un film – inclusa la modalità Filmmaker. Se il Philips OLED807 è già in modalità Filmmaker, il set passerà automaticamente alle impostazioni Dolby Vision Dark quando rileva un contenuto Dolby Vision.

Le modalità di immagine smart ora offrono anche una nuova opzione con la modalità Crystal Clear che sostituisce la precedente modalità Vivid offrendo le stesse immagini ultra-nitide e i colori intensi, ma con un equilibrio più naturale tra nitidezza, colore e contrasto. Philips Ambilight TV continua ad offrire l’intera gamma di formati HDR tra cui Dolby Vision, HLG, HDR10 e HDR10+ e la compatibilità con HDR10+ adaptive. Novità del 2022 è l’aggiunta del supporto IMAX Enhanced.

Le versioni IMAX Enhanced dei film utilizzano la tecnologia IMAX Digital Media Remastering (DMR) per riprodurre le immagini 4K più nitide e di altissima qualità, utilizzando un algoritmo avanzato per rimuovere le imperfezioni dell’immagine e mostrare il film esattamente come appare al regista – DMR e Philips P5 AI di sesta generazione ottimizzeranno insieme quel contenuto alle sue proporzioni IMAX e alla qualità molto più elevata e alla maggiore luminosità di un display certificato IMAX Enhanced.

Raffinatezza in ogni piccolo dettaglio

Philips OLED807 ha un design sottile come la lama di un rasoio, con una cornice esterna in metallo che permette una connessione senza soluzione di continuità al nuovo e migliorato sistema Ambilight a quattro lati, con maggiori dettagli e precisione dei colori, per creare l’esperienza visiva più coinvolgente. La maggior parte delle versioni del Philips OLED807 sono dotate di un elegante e sottile supporto girevole a T in metallo silver cromato, con l’unica eccezione del modello da 77″ che ha dei ‘piedini’ in metallo cromato scuro.

Un telecomando premium con un’elegante finitura silver metallizzata e tasti retroilluminati per un facile funzionamento in condizioni di scarsa luminosità. Come raffinato tocco finale ha i lati e la parte posteriore avvolti con la pelle degli specialisti scozzesi Muirhead ricavata da fonti responsabili.

Progettato per i gamer

Il nuovo Philips OLED807 è perfetto anche per i giochi avanzati con funzionalità HDMI 2.1 che includono: e-Arc, supporto VRR per 4K da 40Hz a 120Hz con una larghezza di banda completa di 48Gbps (444, 12 bit) FreeSync Premium e compatibilità G-SYNC più le modalità Auto Game e Auto-Low-Latency. Una nuova barra per il gaming sullo schermo offre un accesso rapido alle impostazioni dell’immagine e del suono attraverso un menu semplificato che permette di controllare o regolare rapidamente le impostazioni mentre si gioca. I gamer possono anche attivare facilmente VRR, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync.

L’esclusiva tecnologia anti-burn di Philips TV utilizza un’avanzata funzione di rilevamento dei loghi per monitorare una griglia di zone per rilevare con precisione il contenuto statico e ridurre gradualmente l’intensità della sua emissione di luce locale senza compromettere le prestazioni di altre parti dello schermo.

Audio smart

Il Philips OLED807 è dotato anche di un sistema audio 2.1 aggiornato, di alta qualità e più potente da 70W con un triplo anello dedicato, driver dei bassi rivolto verso il retro e supportato da quattro radiatori passivi.

Il set fa anche parte del Philips TV & Wireless Home System – alimentato dalla tecnologia wireless DTS Play-Fi su misura – e può essere utilizzato come parte di un sistema audio multi-room ad alta risoluzione controllato da App, con la connessione facile e senza soluzione di continuità tra TV compatibili, dispositivi mobili, sound bar e altoparlanti, situati in tutta la casa.

La connessione a una soundbar, a diffusori posteriori aggiuntivi o a un subwoofer, è incredibilmente semplice e wireless, mentre un nuovo aggiornamento per il 2022 offre la possibilità di utilizzare il Philips OLED807 come canale centrale dedicato in un sistema AV con più speaker. L’ambiente smart è gestito dall’ultimo sistema operativo Android 11 TV che offre un’interfaccia intuitiva con Google Assistant integrato – che si attiva grazie al pulsante sul telecomando – e la compatibilità con Works with Alexa.

Philips TV OLED807: prezzo e disponibilità

Philips OLED807 sarà in vendita in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 ai seguenti prezzi consigliati al pubblico:

Philips OLED807 da 48″: 1.499 Euro ;

; Philips OLED807 da 55″: 1.799 Euro ;

; Philips OLED807 da 65″: 2.499 Euro ;

; Philips OLED807 da 77″: 3.999 Euro.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!