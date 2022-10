Philips: presentata la nuova gamma di monitor Evnia

Evnia è la nuova gamma di monitor e accessori Philips creata per reinventare le regole del gioco

L’azienda è lieta di annunciare il lancio di Evnia. L’industria del gaming ha fatto molta strada. Dal suo esordio semplice e bidimensionale negli anni ’70 e ’80, il gaming ha tenuto il passo con la rapida evoluzione della tecnologia digitale. Diventando non solo una forma di intrattenimento, ma un’esperienza sensoriale davvero coinvolgente con richiami di straordinaria potenza. Sempre più spesso i giocatori moderni si aspettano un brand che rifletta la diversità dei loro gusti e dei loro desideri, abbracciando la loro identità.

Evnia, la nuova gamma di monitor e accessori Philips

La parola Evnia (in greco Εύνοια) è composta da eu (bene) e nous (mente), che letteralmente significa “mente buona” e “pensiero intelligente”. Evnia è usata come parola per mostrare interesse a sostenere, e proteggere qualcuno o qualcosa. Viene spesso utilizzata per indicare “fortuna”. Tutti possono essere giocatori ed Evnia, fedele al suo nome, sostiene la gioia del gioco per tutti.

La definizione del gamer tipico è complessa, ma lo stereotipo che il gioco sia solo per gli adolescenti è ancora vivo. Si è fatta strada l’esigenza di una comunità inclusiva con un brand in grado di abbracciare ogni giocatore, facendolo sentire veramente parte del gruppo. A partire dal suo design unico, Evnia si differenzia dalla folla di modelli aggressivi guidati solo dalle specifiche, riportando la gioia e il divertimento del gioco, mantenendo i benefici emotivi al centro.

Dichiarazioni in merito alla nuova gamma di monitor Evnia di Philips

Di seguito, sono riportate le prime dichiarazioni in merito alla nuova gamma di prodotti e monitor Evnia.

Philips Monitors è convinta che il piacere del gioco debba essere accessibile a tutti. Il nostro obiettivo per Evnia è fornire ai giocatori di oggi, in tutta la loro diversità, i monitor e gli accessori di cui hanno bisogno per ottenere il massimo da ogni sessione di gioco. Sia in termini di prestazioni, che di grafica o di esperienza utente complessiva. Evnia, fedele al suo nome, incoraggia i giocatori a portare il loro io più autentico nelle sessioni di gioco e a riconnettersi con o scopo originale del gioco.

Ha dichiarato Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead and Senior Brand Manager EU in MMD Monitors & Display.

La gamma Evnia riflette il suo mantra: “Reinventare le regole”. Lontano dagli stereotipi del gioco, Evnia aggiunge freschezza, qualità ed eleganza alla miscela. Dalle linee di prodotti alle luci Ambiglow, dà priorità ai benefici emotivi oltre che ai vantaggi tecnici. Il design sofisticato si adatta a qualsiasi ambiente, essendo un’aggiunta perfetta all’arredamento di un salotto per giocatori occasionali o di un vero e proprio set di gioco per PC.

Primo modello disponibile: Philips Evnia 34M2C7600MV

I monitor Philips Evnia sono il sogno di ogni gamer. Il design elegante della gamma si abbina a qualsiasi arredamento, mentre i suoi generosi display invitano i giocatori a mettersi in gioco. Il primo modello Evnia in uscita, il monitor curvo Philips Evnia 34M2C7600MV, garantisce un’esperienza quasi cinematografica. Ciò grazie alla risoluzione UltraWide Quad HD 3440 x 1440 e all’HDR 1400. La retroilluminazione mini-LED del monitor, con 1.152 zone, consente un controllo migliore dell’illuminazione e del rapporto di contrasto per neri più profondi e bianchi più luminosi.

L’Ambiglow contribuisce a un’immersione totale nel gioco. Le prestazioni visive sono accompagnate dalle caratteristiche di gioco: grazie alla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, all’input lag bassissimo e all’Adaptive-Sync, anche i giochi più movimentati risulteranno fluidi e scorrevoli. Il comfort è sempre una priorità per i monitor Philips e la gamma Evnia non fa eccezione. Philips Evnia 34M2C7600MV offre una grande flessibilità grazie alla connettività completa di porte USB-C e KVM e al supporto regolabile in altezza per adattarsi alle preferenze degli utenti e garantire sessioni di gioco piacevoli per la mente e il corpo.

Gamma Evnia

La gamma di monitor Evnia, a partire da questo lancio, vedrà in futuro l’introduzione di ulteriori prodotti ad alte prestazioni con i modelli: 42M2N8900 (schermo piatto OLED da 42″), 34M2C8600 (schermo curvo OLED QD da 34″) e 27M2C5500W (schermo curvo VA da 27″). L’offerta sarà completata da accessori innovativi ed eleganti: Due tastiere (SPK8508 e SPK8708), due mouse (SPK9508 e SPK9708), due cuffie (TAG5208 e TAG7208) e un mouse pad (SPL7508). Unitevi a Philips nella nuova era del gioco.

Prezzi e disponibilità

Il Philips Evnia 34M2C7600MV sarà disponibile da Dicembre al prezzo di €2069,00. I modelli Philips Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 e 27M2C5500W saranno disponibili a metà Gennaio. I prezzi sono rispettivamente €1959,00, €1849,00, €579,00. Tutti gli accessori saranno disponibili a partire da Giugno 2023.

