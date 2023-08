Philips presenta il suo nuovo monitor Evnia 49M2C8900

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo monitor di casa Philips ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

In termini di funzionalità, il Philips Evnia 49M2C8900 offre una serie di opzioni che lo rendono ideale sia per il gioco che per l’uso quotidiano ; tra cui uno switch integrato KVM MultiClient, il supporto VESA, la base ergonomica compatta e la modalità LowBlue.

Il Philips Evnia 49M2C8900 è stato progettato per soddisfare le esigenze sia dei giocatori più esigenti che di coloro che utilizzano il monitor per scopi lavorativi. Tra le sue caratteristiche chiave, spiccano uno schermo SuperWide con rapporto 32:9 e un hub USB-C , che ne ampliano notevolmente la versatilità.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)