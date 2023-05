Philips Monitors presenta due nuovi display della sua linea gaming Evnia

L’industria del gaming è al suo apice di sempre, con persone di tutte le età, in ogni paese, che si entusiasmano grazie alle coinvolgenti e immersive sensazioni rese possibili dal progresso tecnologico

Il 15 maggio, due nuovi monitor Evnia, il Philips Evnia 25M2N3200W e il Philips Evnia 25M2N5200P, saranno disponibili. Grazie alla filosofia di Evnia “Gaming per tutti”, questi monitor offrono la combinazione ideale tra azione frenetica, visione immersiva e comfort fisico, invitando i giocatori di ogni profilo a godersi ogni momento.

Caratteristiche generose e innovative per un’esperienza di gioco ottimale

I giochi di oggi non sono mai stai così immersivi, con il giusto monitor in grado di rendere giustizia ai titoli. Con il Philips Evnia 25M2N3200W e il Philips Evnia 25M2N5200P, i gamer possono essere certi che ogni sessione sarà fluida, rapida e soddisfacente come la precedente.

Grazie a frequenze di aggiornamento rispettivamente di 240 Hz e 280 Hz, anche le sequenze d’azione più intense rimangono ultra-veloci e fluide, con immagini chiare e precise, prive di juddering e ghosting, consentendo ai gamer di lasciarsi andare e godere il gioco.

Combinato con il basso input lag e alla rapida risposta di 0,5 ms MPRT, anche i giochi ad alto ritmo e con maggior visibilità su Twitch saranno più emozionanti che mai.

Il Philips Evnia 25M2N5200P è inoltre dotato di un hub USB e di una serie di comode funzioni On-Screen Display come MBR Sync, DarkBoost e Smart Crosshair per un’esperienza di gioco ancora più piacevole.

Esperienza visiva all’altezza

Per ogni gamer, le prestazioni visive di alto livello sono un must. Anche in questo caso, il Philips Evnia 25M2N3200W e il Philips Evnia 25M2N5200P non deludono.

Dotati rispettivamente con un display fast VA LED e fast IPS, entrambi con una risoluzione 16:9 Full HD e ampi angoli di visione 178/178, questi monitor offrono immagini eccezionalmente vivide e luminose che non solo migliorano ogni sessione di gioco, ma sono anche un grande vantaggio quando si guardano foto, film o si utilizza qualsiasi tipo di applicazione grafica.

Abbandonare un grande gioco è sempre difficile: il che significa che anche il comfort fisico deve essere una priorità, soprattutto per le sessioni più prolungate.

Entrambi questi monitor sono dotati di un’ampia gamma di funzioni pensate per migliorare e proteggere il benessere degli utenti.

La modalità LowBlue di Philips e la tecnologia Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi, mentre la base CompactErgo può essere inclinata, ruotata e regolata per avere una visione sempre confortevole.

Il Philips Evnia 25M2N3200W e il Philips Evnia 25M2N5200P saranno disponibili all’acquisto da metà maggio al rispettivo prezzo di €219,00 e €339,00.

E voi? Cosa ne pensate dei nuovi monitor della linea gaming Evnia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).