Philips Momentum: il primo monitor progettato per Xbox

Arriva il primo monitor al mondo specificatamente ottimizzato per giocare con Microsoft Xbox! Vediamolo più da vicino

MMD, azienda leader nella produzione di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia la prima serie di monitor gaming al mondo Designed for Xbox. Il monitor dedicato al console gaming Philips Momentum Designed for Xbox è progettato per dare agli appassionati di Xbox l’esperienza definitiva. Questo monitor è dedicato al gioco per console Xbox e include le nuove specifiche HDMI 2.1, restituendo un’esperienza di console gaming next-gen con risoluzione 4K e frequenze di aggiornamento più veloci a 120Hz per prestazioni di gioco ultra clear e ultra fluide. Il monitor Philips Momentum Designed for Xbox per il gioco su console sarà ora disponibile come modello da 55″ (139,7 cm), per un’esperienza immersiva senza precedenti.

Philips Momentum: una nuova frontiera del gioco su console

A differenza dei televisori, i monitor di gioco Philips Momentum sono costruiti appositamente, con bassa latenza e basso lag come priorità, per fornire un’esperienza di gioco molto più fluida e realistica. Il basso input lag della serie è un grande vantaggio quando si gioca a videogiochi Twitch-sensitive, permettendo all’input di essere registrato sullo schermo più velocemente. Il flagship monitor 55″ Philips Momentum (559M1RYV) includerà una soundbar appositamente progettata dagli ingegneri di Bowers & Wilkins, azienda britannica di altoparlanti famosa in tutto il mondo per il suo design innovativo e l’ingegneria del suono, che completerà l’esperienza dell’utente finale.

Progettato per Xbox

Questo nuovo monitor Philips Momentum offre prestazioni Designed for Xbox con una risoluzione 4K ultra-nitida con un refresh rate minimo di 120Hz, supporto HDR con DisplayHDR 1000, frequenza di aggiornamento variabile per un gioco fluido, e una modalità di gioco Always Low Latency. Il team ha lavorato insieme per realizzare Xbox Game Mode che crea una modalità appassionante, con una qualità dell’immagine appositamente sintonizzata per Xbox. Per questo monitor c’è stata stretta collaborazione, numerosi test e convalide realizzate insieme agli ingegneri di Microsoft e TPV, al fine di garantirne la perfetta compatibilità, soddisfacendo allo stesso tempo anche le alte aspettative che gli appassionati di Xbox si aspettano. Matt Kesselring, Director of Xbox Hardware Partnerships dichiara:

Noi di Xbox cerchiamo sempre di dare ai nostri fan la possibilità di scegliere le condizioni in cui giocare ai propri giochi preferiti. Oggi, siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Philips per la creazione dei primi monitor Designed for Xbox, dando ai fan un display unico con tecnologia e caratteristiche che forniscono l’esperienza di gioco definitiva della console per Xbox Series X|S.

Stefan Sommer, Director of Marketing & Business Management Europe in MMD, dichiara:

Philips Momentum ha aperto la strada al console gaming e oggi lo fa nuovamente grazie ad una partnership così importante. Sorpredenti e immersivi, i monitor Momentum faranno brillare la nuova Xbox e le sue caratteristiche, per sessioni di gioco più emozionanti e complete.

Prezzo e disponibilità

Il primo modello della serie Philips Momentum Monitor, progettato per Xbox, sarà disponibile in versione 55″ 4K fino a 144Hz, soundbar Bowers & Wilkins integrata, certificato VESA DisplayHDR 1000 a partire da agosto 2021 ad un prezzo di 1399 euro. In ogni caso questo è solo il primo passo per la nuova linea gaming Designed for Xbox: altri modelli verranno annunciati nei mesi successivi. Nel frattempo, grazie alle nuove specifiche HDMI 2.1, il nuovo Philips Momentum 559M1RYV permetterà un’incredibile esperienza di gioco con risoluzione 4K e 120Hz di refresh rate su tutte le console next-gen. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!