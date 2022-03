La divisione Philips Monitors amplia la gamma di monior gaming ad alte prestazioni, arrivano due nuovi modelli della gamma M5000

Il produttore Philips annuncia il lancio di due nuovi monitor da gaming per ampliare la serie M5000: il Philips 27M1N5200PA e il Philips 32M1N5800A. Due monitor che porteranno intensità e dettagli nella competizione tra gamer.

Prima di entrare nel dettaglio, brevemente il nuovo 27M1N5200PA offre un gameplay immersivo grazie alle sue caratteristiche, rendendolo perfetto per i giochi competitivi orientati all’azione, come i multiplayer, gli sparatutto e i MOBA. Frequenza di aggiornamento di 240Hz, mentre il MPRT di 0,5 ms elimina efficacemente le sbavature e il blur, offrendo immagini nitide e dettagliate. Diverso invece il 32M1N5800A, che offre il massimo delle prestazioni sia per i gamer da PC, proponendo un refresh rate di 144Hz, sia per i gamer da console next-gen con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione 4K UHD. Il gioco risulta sempre fluido grazie alla risposta veloce di 1ms (GtG) e all’Adaptive Sync, e quasi completamente privo di lag grazie al Low input lag.

Philips M5000: presentati due nuovi monitor gaming

Le intense sessioni di gioco su PC restano una delle attività preferite dopo il lavoro, ma gli orizzonti di molti giocatori si stanno espandendo anche al gioco su console next-gen. Per soddisfare queste esigenze, la nuova serie di monitor Philips M5000 porta intensità e dettagli nella competizione, qualunque sia il gioco: il Philips 27M1N5200PA offre un gameplay veloce per gli eSports su un pannello IPS 27″ (68,5 cm) Full HD Fast, mentre il Philips 32M1N5800A offre una qualità d’immagine ottimale grazie al suo display IPS 4K UHD da 31,5” (80 cm).

Il Philips 27M1N5200PA offre un pannello 16:9 Full HD Fast IPS e garantisce immagini nitide e dettagliate con un’elevata precisione dei colori. Queste le parole di Cesar Acosta, Gaming Product Manager di MMD Monitors & Display;

Le prestazioni sono il driver principale quando sviluppiamo uno qualsiasi dei nostri monitor da gioco. È la chiave per fare la differenza nell’esperienza di gioco e massimizzare le abilità dei giocatori. Questo monitor è ideale per i giochi veloci come FPS o MOBA, grazie al suo pannello Fast-IPS che dispone di una frequenza di aggiornamento ultra elevata di 240Hz, 1ms GtG pixel tempo di risposta, grandi angoli di visualizzazione e 400 nits di luminosità

Il Philips 32M1N5800A è invece un monitor gaming ibrido a prova di futuro che risponde alle più recenti innovazioni del settore. Offre immagini dettagliate e vivaci con risoluzione UltraClear 4K UHD (3840×2160) e tecnologia Ultra Wide-Color per immagini vivide e media che prendono vita. Questo modello è anche certificato DisplayHDR 400 VESA.

Philips 32M1N5800A dispone anche di MultiView, per sperimentare la doppia connessione e visualizzazione attiva, ideale anche per il multitasking più complesso e le configurazioni di più dispositivi. Entrambi i modelli presentano un design senza cornice sui 3 lati e SmartErgoBase, un supporto ergonomico in metallo che consente una gestione intelligente dei cavi, essenziale per una configurazione di gioco pulita e visivamente piacevole.

Anche il comfort dei giocatori non è stato dimenticato. Questa base per monitor permette notevoli regolazioni ergonomiche (comprese le regolazioni dell’altezza, della rotazione, dell’inclinazione e dell’angolo di rotazione) per alleviare le tensioni fisiche date da lunghe sessioni di gioco. Le numerose ore passate a giocare possono avere un impatto significativo anche sugli occhi, ed è per questo che questi modelli sono dotati di modalità LowBlue e Flicker-free per un’esperienza visiva facile per gli occhi.

Presente anche una superficie certificata SIAA con trattamento antibatterico, che riduce l’adesione e la crescita dei batteri sull’involucro del monitor, fornendo una maggiore tranquillità ovunque si condivida l’hardware. Concludiamo nuovamente con le parole di Cesar Acosta e poi andiamo alle conclusioni con i relativi prezzi e disponibilità;

Il profilo del Giocatore Classico è cambiato. Abbiamo imparato dai nostri clienti che oltre alle massime prestazioni di gioco, la funzionalità di home office è sempre più rilevante nel loro utilizzo. Ecco perché questi due nuovi display offrono le ultime tecnologie e comodità in più, con un hub USB integrato, altoparlanti e altro ancora, sia per la produttività che per il gioco

Il Philips 27M1N5200PA è già disponibile al prezzo consigliato di €419, mentre il Philips 32M1N5800A sarà disponibile da Marzo 2022 al prezzo consigliato di €899. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.