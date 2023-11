Philips Evnia 32M2C5500W: il monitor che rivoluziona l’esperienza di gaming

La base Compact Ergo offre la possibilità di regolare inclinazione, rotazione e altezza del monitor per assicurare un’esperienza di visione confortevole per lunghe sessioni di gioco.

Per garantire un piacere completo per mente e corpo durante ogni sessione di gioco, il Philips Evnia 32M2C5500W è dotato di diverse funzionalità pensate per il comfort e il benessere dei giocatori. La tecnologia EasySelect consente di navigare facilmente attraverso i menu sullo schermo, mentre le modalità LowBlue e Flicker-Free riducono l’affaticamento visivo.

Il Philips Evnia 32M2C5500W offre non solo una grafica straordinaria ma anche la velocità e la precisione necessarie per i giochi di ultima generazione. Una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240Hz , un basso input lag, FreeSync Premium Pro e una risposta rapida di 0,5 ms MPRT assicurano che le azioni e le avventure siano sempre fluide, veloci e prive di lag, ghosting o juddering.

Xeni Bairaktari, responsabile marketing globale e vicedirettore marketing UE Philips / AOC Monitor e accessori IT (OBM), afferma: “Il Philips Evnia 32M2C5500W offre tutto ciò di cui i giocatori di oggi hanno bisogno per ottenere il massimo dalle loro sessioni, godendosi le avventure sullo schermo al massimo livello.”

Progettato e dotato per offrire velocità, immersione e comfort a giocatori di ogni livello, questo monitor promette un intrattenimento senza fine e un rapporto qualità-prezzo eccellente, il tutto racchiuso in un design elegante.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.