Philips: arriva il nuovo monitor 49B2U6903CH con tante nuove funzionalità

In arrivo il nuovissimo monitor Philips 49B2U6903CH con Thunderbolt 4, Busylight, Webcam Autoframing e molte altre funzionalità

Il Philips 49B2U6903CH è un monitor ideale per ambienti di lavoro professionali, grazie alla sua combinazione di produttività e connettività. Questo nuovo modello offre un’ampia gamma di funzionalità che migliorano la collaborazione nel moderno ambiente di lavoro digitale: uno schermo da 48,8 pollici, una risoluzione DQHD di 5120 x 1440, una potente webcam e molto altro.

Dettagli sul nuovo monitor Philips 49B2U6903CH

Il Philips 49B2U6903CH si distingue per le sue capacità operative e di connettività. La porta Thunderbolt 4 supporta video ad alta risoluzione e offre il Multi-Stream Transport tramite il daisy chain, garantendo una connettività estremamente versatile. Funzioni come la webcam regolabile con autoframing, il microfono a cancellazione di rumore e il Busylight semplificano la collaborazione globale. Il monitor regola automaticamente l’inquadratura della webcam per includere tutti i partecipanti. Inoltre, può essere inclinato avanti e indietro di 30 gradi per garantire la massima flessibilità durante le riunioni più lunghe. In fine, la funzione Busylight, situata sopra la webcam, comunica gli stati di lavoro sincronizzandosi con Microsoft Teams, diventando rossa quando lo stato è “occupato” o “non disturbare”.

La funzione Smart KVM integrata permette di passare facilmente da una sorgente all’altra semplicemente premendo il tasto “Ctrl” tre volte. L’ampio schermo da 49″ sostituisce una configurazione a due monitor, offrendo un flusso di lavoro continuo con un solo schermo, equivalente a due monitor 27″ 16:9 Quad HD affiancati. Il monitor è dotato anche di un gancio per auricolari situato sulla cornice, offrendo una comoda opzione per riporre le cuffie quando non sono in uso.

Caratteristiche aggiuntive, disponibilità e prezzo

Il Philips 49B2U6903CH vanta una cornice curva immersiva, la certificazione DisplayHDR 400, la modalità Low Blue con Flicker-Free e un supporto regolabile in altezza. Rendendolo un monitor eccellente per la giornata lavorativa di ogni professionista. Questa novità targata Philips sarà disponibile per l’acquisto dal mese di giugno al prezzo consigliato di € 1339,00.

