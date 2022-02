Philips 8807 DLED TV: le nuove funzionalità della Performance Series

Il nuovo Philips 8807 DLED TV ha nuove elevate funzionalità e si fa forte dello stesso concept di The One rappresentando il modello ideale di TV per chi, sebbene non sia fanatico di tecnologia, non vuole rinunciare ad un TV completo di tutto

Nel 2022 Philips TV amplia la sua fortunata serie Philips Performance, con il nuovo TV Philips 8807 Ambilight che ora offre prestazioni più elevate e con la nuova soundbar multifunzione Philips B8507 3.1 Dolby Atmos. Con il lancio del nuovo TV e della soundbar, Philips spinge sul concetto di “The One” per identificare in modo distintivo la Philips Performance Series fatta di prodotti che offrono prestazioni simili, design europeo di qualità e caratteristiche di un modello premium ma ad un prezzo medio e molto competitivo. Il nuovo TV Philips 8807 e la soundbar B8507 saranno disponibili in Italia a partire dal secondo trimestre 2022.

Philips 8807 DLED TV: ecco cosa offre la nuova Performance Series

La serie Philips Performance sarà disponibile con un’ampia scelta di dimensioni dello schermo e includerà il modello più grande di TV Philips mai esistito fino ad oggi con la versione da 86″. Qualunque sia la dimensione dello schermo scelta, l’eccellente qualità dell’immagine è garantita grazie alla combinazione del processore per l’elaborazione delle immagini Philips P5 di quinta generazione con un pannello LCD di alta qualità, con ampia gamma di colori e 120Hz. Il supporto HDR è generoso e include HLG, Dolby Vision e compatibilità HDR10+.

Design elegante

Il TV Philips 8807 DLED ha un design minimalista ed elegante con una cornice silver super-sottile sui lati e sulla parte superiore, per consentire una connessione più diretta al sistema Ambilight su tre lati in modo da garantire un’esperienza visiva davvero coinvolgente – con Ambilight che continua a ricevere un punteggio di soddisfazione eccezionalmente alto dai clienti della serie Philips Performance. Il bordo inferiore del TV ha una cornice silver molto sottile ed elegante che si sposa con il supporto centrale sottile e angolato per le dimensioni dello schermo da 43″ a 65″, mentre i modelli da 77″ e 86″ hanno i piedini silver a stick.

Perfetto per chi gioca

Le prestazioni per chi gioca sono eccellenti anche grazie all’integrazione della capacità HDMI 2.1 che include: e-ARC, supporto VRR per 4K da 48Hz a 120Hz con una larghezza di banda completa di 48Gbps, più la compatibilità FreeSync Premium e la modalità Auto-Low-Latency. L’input lag è di soli 9 ms, mentre una nuova barra di gioco sullo schermo offre un rapido accesso alle impostazioni dell’immagine e del suono attraverso un menu semplificato che permette di controllare o regolare rapidamente le impostazioni durante l’attività. È anche possibile abilitare facilmente VRR e AMD FreeSync . La qualità del suono è molto buona con due altoparlanti down firing e una potenza di sistema di 20W.

Suono connesso

Il Philips 8807 DLED TV è anche parte del sistema Philips Home Wireless (alimentato dalla tecnologia DTS Play-fi) per contribuire a creare in tutta la casa una piattaforma premium di streaming audio ad alta risoluzione, controllata da app, con una facile connessione wireless tra TV compatibili, dispositivi mobili, soundbar e altoparlanti, presenti in tutta la casa. Mentre la soundbar The One B8507 offre un facile upgrade audio completo, il sistema Home Wireless di Philips offre ai consumatori la flessibilità di scegliere la combinazione di prodotti più adatta alle loro esigenze e anche di aggiungere altri prodotti in seguito.

L’aggiunta di un paio di altoparlanti offrirebbe un ottimo suono stereo per la musica dando un maggiore impatto ai film. In alternativa, un nuovo aggiornamento per il 2022 offre la possibilità di far diventare il TV Philips un centro di controllo dedicato e, associando altoparlanti aggiuntivi anteriori e posteriori e un subwoofer wireless, i consumatori possono creare un sistema AV audio surround completo che circonda tutta la stanza, con bassi profondi e controllati.

Philips 8807 DLED TV: prezzi e disponibilità

Il nuovo Philips 8807 DLED Performance Series sarà disponibile in Italia a partire dal secondo trimestre 2022 ai seguenti prezzi consigliati al pubblico:

Philips 8807 da 43″: 699 Euro ;

; Philips 8807 da 50″: 799 Euro ;

; Philips 8807 da 55″: 899 Euro ;

; Philips 8807 da 65″: 1.099 Euro ;

; Philips 8807 da 75″: 1.499 Euro ;

; Philips 8807 da 86”: 2.999 Euro.

La nuova soundbar Philips B8507 3.1 Dolby Atmos sarà disponibile in Italia a partire dal terzo trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 449,99 Euro.