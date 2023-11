Philips 49B2U5900CH: il nuovo monitor SuperWide 49″per la massima produttività e collaborazione

Oggi 9 novembre 2023, Philips ha introdotto un nuovo monitor nella sua serie B2B 5000. Il Philips 49B2U5900CH si distingue per il display SuperWide da 48,8 pollici, un elemento chiave che lo rende un prodotto unico

Tra le nuove caratteristiche, spiccano la Busylight e un innovativo gancio inclinabile per auricolari, una novità assoluta per i monitor Philips. Con la docking USB-C dotata di RJ45 e la certificazione TUV Rheinland Eyesafe, il monitor Philips 49B2U5900CH si presenta come la scelta ideale per i professionisti desiderosi di potenziare la loro produttività sul luogo di lavoro.

È anche un alleato prezioso per chi lavora da casa, offrendo un prodotto altamente collaborativo pensato per agevolare le giornate lavorative.

Innovazione visiva e funzionalità avanzate per elevare la produttività professionale.

Frutto di una collaborazione con Windows Hello e la funzione Busylight, il monitor Philips 49B2U5900CH è progettato per trasformare l’ambiente di lavoro. La Busylight, posizionata sulla webcam del monitor, si sincronizza con gli stati di Microsoft Teams, segnalando se un collega è in chiamata. La webcam da 5MP con Microsoft Hello offre chiamate di qualità e l’accesso automatico agli account Microsoft tramite il riconoscimento facciale, rendendo il Philips 49B2U5900CH un compagno ideale per l’ufficio.

Con il suo ampio schermo SuperWide 32:9 da 48,8 pollici e risoluzione 5120×1440, il monitor sostituisce la configurazione multischermo. L’ampio pannello, con un angolo di visione di 178 per 178 gradi e un rapporto di contrasto di 3000:1, permette ai professionisti di lavorare in modo efficiente da qualsiasi angolazione.

La connettività del Philips 49B2U5900CH è all’avanguardia, con la Smart KVM che consente un cambio rapido tra PC con tre semplici pressioni del tasto “ctrl”. La docking USB-C con RJ45 facilita il flusso di lavoro, offrendo potenza fino a 100W e trasferimenti dati ad alta velocità.

Caratteristiche bonus includono la certificazione DisplayHDR 400, tecnologia SmartImage, gamma di colori di 1,07 miliardi, gancio per cuffie e supporto regolabile in altezza (HAS). Certificato TUV Rheinland Eyesafe, il Philips 49B2U5900CH offre un’esperienza visiva confortevole e protezione dagli effetti negativi della luce blu.

Disponibile per l’acquisto da metà novembre al prezzo consigliato di 1199,00 €, il monitor promette di rivoluzionare la produttività sul posto di lavoro.

