ADATA trasmetterà in live streaming l’”Xtreme Innovation”. Un evento online per la presentazione di nuovi prodotti il 5 agosto

ADATA, il produttore che abbiamo imparato a conoscere per moduli DRAM ad alte prestazioni e prodotti NAND Flash, dedicati soprattutto al gaming e soluzioni industriali, svelerà una serie di nuovi prodotti al suo “Xtreme Innovation”.

Questo il nome dell’evento che la vedrà protagonista. La diretta live streaming si svolgerà il 5 agosto 2021 (ora di Taipei, 23:00) e verranno presentati gli ultimi prodotti e soluzioni di ADATA e XPG, tra cui SSD, moduli DRAM, schede di memoria, componenti e sistemi per PC. L’evento sarà ospitato da Mera di XPG e coincide con i festeggiamenti del ventesimo anniversario di ADATA che si svolgeranno per tutto il 2021. Ma ora vediamo cosa sappiamo dell’evento.

Per il suo 20° anniversario ADATA lancia nuovi prodotti!

L’evento si potrà seguire attraverso il canale youtube. MERA rappresenta tutti i gamers attraverso la sua resilienza nell’affrontare le sfide e nel raggiungere i traguardi. Amata dai fans di tutto il mondo ed è diventata il punto focale del brand XPG. Assisti al suo debutto all’evento online di ADATA.

Non è la prima volta che il produttore taiwanese organizza eventi del genere per celebrare importanti tappe del brand, come ad esempio quando a maggio, festeggiò i primi 20 anni con diversi premi regalo.

Queste le parole di ADATA;

Siamo orgogliosi di annunciare il lancio di nuovi prodotti in concomitanza con i festeggiamenti per il 20° anniversario di ADATA. L’azienda ha costantemente continuato a rompere i confini dell’innovazione per migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia. Guardando al futuro, continueremo a innovare con lo “spirito del colibrì” come nostra forza trainante, uno spirito caratterizzato da agilità e reattività. La nostra versatilità ha e continuerà a infondere vitalità e slancio ai nostri marchi e prodotti

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.