Pat Gelsinger, in una conferenza tenuta all’Evercore ISI TMT, ammette il gap attualmente presente con AMD, ma è positivo per il 2025

Gli anni duri che sta passando Intel, in ottica di predominio di mercato si fanno sentire, ed Intel non è certamente ignara alla situazione. Lo sa bene Pat Gelsinger, CEO del team blu, che in una lunga intervista/ conferenza tenuta all’Evercore ISI TMT, ha spiegato la situazione in merito gli ultimi trimestri. Tali parole sono state utilizzate dal CEO;

Mentre ricostruiamo il nostro portfolio di prodotti server, nei prossimi due anni prevediamo di crescere più lentamente rispetto al mercato generale dei datacenter. Non è qualcosa che ci piace, ma è quanto prevediamo

Pat, ha difatti spiegato, anzi commentato, che i profitti dell’ultima curva di andamento sono scesi, i motivi, oltre ai ritardi produttivi e situazione pandemia, sono inevitabilmente relativi alla competizione diretta data da AMD. Ma riapre le porte ad un futuro in cui a dominare il mercato sarà nuovamente Intel, si parla del 2025, ma al momento sono speculazioni. I dettagli.

Pat Gelsinger: raffronto Intel e AMD in ambito datacenter

Il settore datacenter è quello che al momento più crea malumori all’interno di Intel, soprattutto date le difficoltà produttive ed i ritardi. Basta pensare che la famiglia Sapphire Rapids doveva debuttare nel 2021, ci troviamo al 2023 ad oggi. AMD invece, con la gamma EPYC ha letteralmente rubato l’interesse dei produttori nella preferenza vesto queste CPU incredibilmente scalabili e variegate.

Secondo Pat però, le CPU Sapphire Rapids saranno un alternativa decisamente interessante e sotto certi punti migliori dell’attuale gamma EPYC. Anche se, non si dilunga molto Gelsinger, restando sul vago, affermando che non basteranno in ogni caso a frenare la corsa di AMD. Difatti, con le seguenti dichiarazioni fotografa la situazione di mercato attuale;

La concorrenza ha troppo slancio e non abbiamo lavorato abbastanza bene. Quindi ci aspettiamo di toccare quel fondo. Il business crescerà, ma ci aspettiamo di continuare a perdere un po’ di quota. Non terremo il passo con la crescita complessiva del TAM (Total Addressable Market) fino a quando non arriveremo nel ’25 e nel ’26, quando iniziamo a riguadagnare quote in modo tangibile

AMD continua a sostenere la scia di consensi che sta avendo, e continua a spingere con la sua produzione, Intel invece, punta al momento, step per step, all’architettura Sierra Forest. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.