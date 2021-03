Panasonic: presentata la gamma TV 4K 2021 con tre modelli da 48 pollici

Sono tante le novità introdotte nella nuova gamma di TV 4K di Panasonic serie 2021. Tra le novità anche l’ingresso nel mondo Android TV

Eravamo rimasti al lancio del suo nuovo TV Oled top di gamma di Panasonic: il JZ2000 in occasione del CES. Nella giornata di ieri, però, l’azienda ha voluto svelare il resto della gamma TV 2021 che avrà in serbo grosse sorprese. Tra le tante, un allargamento consistente della gamma e qualche interessante novità.

Le principali novità della gamma 2021

Iniziamo subito con il TV che si posiziona subito sotto il top di gamma. Il nuovo JZ1500 accorcia sicuramente le distante con il fratello maggiore adottando lo stesso OLED Master HDR Professional Edition. Verrà anche venduto nella versione da 48″ oltre che nelle altre classiche versioni da 55″ e 65″. Chi però sceglierà il taglio più piccolo, ovvero quello da 48″, dovrà fare a meno del pannello OLED Master HDR Professional Edition. Il nuovo JZ15000 rinuncia inoltre alla magnifica soundbar integrata studiata in collaborazione con Technics e alla calibrazione di ogni esemplare in fabbrica classica del fratello maggiore JZ2000. Sarà insomma la scelta perfetta per chi, magari, possiede già un sistema home theater ed è in grado di calibrare in autonomia il proprio TV.

Ogni modello OLED della gamma 2021 di Panasonic condivideranno con il top di gamma il processore: il più recente HCX Pro AI, in grado di rilevare il tipo di contenuto il TV sta visualizzando e applicare regolazioni e ottimizzazioni specifiche. Non è finita, perché ogni modello OLED supporterà la modalità Game Mode Extreme che riduce la latenza a livello quasi di un monitor. Presente, infine, anche la tecnologia AMD FreeSync Premium.

Panasonic JZ1000 e JZ980

A completamento della gamma, i nuovi JZ1000 nei tagli da 65″, 55″ e 48″ con pannello Master HDR OLED (ad eccezione sempre del 48 pollici) e JZ980 disponibile anch’esso nei medesimi tagli. Ogni modello offre la piena compatibilità coi formati a metadati dinamici e ottimizzazione in base alla luminosità ambientale Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive.

Panasonic JZ940, telecomando e ultime novità

Questo modello sarà nei formati 75”, 65”, 55” e 49”. Dotato di pannello HDR Cinema Display Pro a 120 Hz e di processore HCZ Pro AI. Standard HDMI 2.1 a bordo che permetterà frequenza di aggiornamento VRR (Variable Refresh Rate) e HFR (High Frame Rate). Pieno supporto, ovviamente, delle nuove console tra cui PS5.

Novità anche in ambito telecomando. Sarà totalmente ridisegnato, con linee più morbide. Parliamo infine della fascia inferiore di prezzo, il nuovo TV LCD JX850 che si fa notare per il sistema operativo Android TV che vuole portare la qualità dei propri TV davvero dappertutto.

Voi cosa ne pensate di queste succulente novità di casa Panasonic? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.