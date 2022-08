OWC: annunciato l’SSD portatile Envoy Pro FX da 4TB

Quest’oggi l’OWC ha annunciato il suo nuovissimo SSD portatile Envoy Pro FX con Thunderbolt, ora con capacità di 4 TB

OWC (clicca qui per maggiori info sull’azienda), leader nella creazione di soluzioni innovative, incentrato sul cliente da oltre 30 anni, ha consentito a privati, aziende, professionisti ed educatori di ottenere la massima utilità dal proprio investimento tecnologico. L’azienda, ha annunciato che il nuovo SSD portatile OWC Envoy Pro FX con Thunderbolt (e compatibile con USB) è ora disponibile con una capacità di 4 TB. Puoi trasferire gigabyte di dati in pochi secondi ovunque, supportando prestazioni eccezionali fino a 2800 MB/s. Infine, è costruito con materiali antipolvere, resistenti alle gocce ed impermeabili.

Dettagli dell’ OWC SSD portatile Envoy Pro FX con Thunderbolt 4 TB

OWC Envoy Pro FX è l’ideale per tutti, per ogni esigenza, garantendo sempre la compatibilità con Mac e PC dal 2010. Portabilità veloce, robusta, alimentata tramite bus (non è necessario un adattatore CA). Sono da vero moltissime le funzioni supportate da questo SSD. OWC Envoy Pro FX va al livello successivo essendo l’unità ideale per vari usi. Questi, infatti, vanno da backup di fotografia, video e archiviazione di documenti a un’unità di avvio del sistema operativo secondaria/portatile. La perfetta unità di progetto sul set per l’editing di quotidiani, o per le riprese multi-angolazione della fotocamera. Ed ancora, per l’utilizzo di ampie librerie di campioni all’interno di progetti audio o una libreria di giochi Steam portatile.

Design e materiali

OWC Envoy Pro FX è elegante, con un alloggiamento in alluminio grigio antracite che dissipa il calore con grado di protezione IP67 in modo da poter lavorare negli ambienti più sporchi e umidi. Affronta la giungla urbana o un caotico set cinematografico con la massima sicurezza. I tuoi dati saranno sempre protetti dalla resistenza alla caduta di livello militare certificata MIL-STD810G. Sia che lo lasci cadere da altezze elevate, o in una pozzanghera, Envoy Pro FX farà sempre il suo lavoro..

Caratteristiche dell’ OWC Envoy Pro FX

Plug & Play con Mac, PC Windows e Linux passati, presenti e futuri, iPad Pro, Chromebook e dispositivi Surface

Supporta prestazioni eccezionali fino a 2800 MB/s con Thunderbolt

Perfetto per audio, video, fotografia, grafica, giochi e uso generale di archiviazione/backup dei dati

La tecnologia di archiviazione avanzata con supporto TRIM funziona con Thunderbolt per offrire le prestazioni delle unità portatili più veloci e affidabili oggi disponibili

Praticamente indistruttibile e ufficialmente certificato antipolvere, antigoccia e impermeabile

Alimentato tramite bus e più piccolo della maggior parte degli smartphone compatti

Alloggiamento in alluminio a dissipazione di calore senza ventola per un funzionamento senza distrazioni

Il cavo Thunderbolt/USB incluso si collega a qualsiasi macchina, ovunque

Senza preoccupazioni: fino a 3 anni di garanzia limitata OWC e supporto a vita con sede negli Stati Uniti

Prezzi e disponibilità

L’OWC Envoy Pro FX è disponibile e spedito a partire da un prezzo che si aggira intorno ai 219,00 dollari con capacità fino a 4,0 TB. OWC Envoy Pro SX, invece, è anche disponibile e spedito a partire da un prezzo di 179,00 dollari con capacità ora fino a 4,0 TB.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo OWC SSD Envoy Pro FX con Thunderbolt di 4 TB? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).