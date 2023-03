Overland-Tandberg: le soluzioni a nastro sempre più utilizzate

Le soluzioni a nastro di Overland-Tandberg stanno conquistando la fiducia di un numero sempre crescente d’imprese, ecco le potenzialità

Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage con oltre 10.000 partner in più di 100 paesi nel mondo, sta conquistando la fiducia di un numero sempre crescente d’imprese con le sue soluzioni a nastro, che vengono sempre più scelte per l’archiviazione sicura nel tempo dei propri dati.

Documenti digitalizzati di vario tipo, tra cui fotografie, video, presentazioni, lavori già terminati e consegnati e, più in generale, a tutte quelle tipologie di asset e dati ai quali non si ha necessità di accedere su base quotidiana, ma che è opportuno archiviare per poterli consultare in caso di bisogno, possono venire conservati su nastro ad un costo nettamente inferiore rispetto a quello degli hard disk, ai quali possono, invece, venire riservati gli “hot data”.

Le principali caratteristiche | Overland-Tandberg

La tecnologia a nastro, infatti, vanta una serie di peculiarità che la rende particolarmente vantaggiosa per l’archiviazione di “lungo periodo” o comunque di documenti non frequentemente utilizzati. In primo luogo, i nastri magnetici consentono di memorizzare ingenti quantità di dati in modo molto più economico rispetto ai dischi rigidi, una caratteristica che li rende la soluzione ottimale per le organizzazioni che devono gestire consistenti quantità d’informazioni. Inoltre, i nastri magnetici hanno la capacità di conservare i dati per oltre 30 anni e sono decisamente meno soggetti a guasti rispetto agli hard disk.

Per riuscire a rispondere al meglio a ogni tipo di esigenza, da quelle delle realtà più piccole a quelle più strutturate, Overland-Tandberg mette a disposizione una vasta gamma di soluzioni basate su tecnologia a nastro, che comprendono lettori interni ed esterni per LTO 7, 8 e 9, nonché soluzioni rackmount robotizzate come, ad esempio, il NEOxl 80, che è in grado di offrire una capacità di archiviazione di oltre 25 PB e transfer rate fino a 113,4 TB/hr.

Le unità robotizzate a nastro di Overland-Tandberg, oltre a mettere a disposizione un’ampia capacità d’archiviazione, assicurano anche un’estrema semplicità di gestione. Per assicurare la massima sicurezza agli archivi e mantenerli lontano da occhi indiscreti, infine, le soluzioni a nastro firmate Overland-Tandberg si avvalgono di sofisticati algoritmi di crittografia, in grado di offrire i più elevati livelli di protezione ai dati.

Le dichiarazioni dell’azienda | Overland-Tandberg

Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg ha così parlato riguardo al crescente successo.

Ideali per implementare strategie di backup air-gapped, con cui mettere al sicuro i propri dati dagli attacchi tramite ransomware, i nastri LTO 7, 8 e 9 sono indubbiamente la tipologia di media più indicata su cui effettuare l’archiviazione a lungo termine dei dati. Oltre a un imbattibile costo per TB, infatti, questi supporti sono in grado di garantire una durata nel tempo senza eguali e indiscutibili livelli di affidabilità, cui si aggiungono elevate prestazioni e la massima semplicità d’utilizzo. Alla luce di tutto ciò, credo che l’attuale trend di crescita di queste soluzioni non potrà che essere confermato, regalando a noi e ai nostri partner commerciali notevoli soddisfazioni

Per ulteriori informazioni vi consigliamo caldamente di cliccare qui. Voi cosa ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.