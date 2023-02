Arrivano le Outlier Free Pro, le nuove cuffie dei professionisti a conduzione ossea di Creative, leggere e perfette per i nuotatori

Creative Technology annuncia l’arrivo di Creative Outlier Free Pro, le ultime cuffie wireless a conduzione ossea dotate di tutte le caratteristiche per soddisfare gli sportivi professionisti che amano ascoltare la musica. Costruite per essere resistenti e confortevoli, inarrestabili sotto la pioggia più intensa e persino sott’acqua, con una lunga durata della batteria e senza la necessità di un dispositivo per riprodurre la musica, le Outlier Free Pro hanno semplicemente tutto ciò che serve.

Grazie alla tecnologia a conduzione ossea, grazie alla quale le onde sonore vengono trasmesse all’interno dell’orecchio attraverso le vibrazioni dei trasduttori posti sugli zigomi dell’utente, è possibile ottenere i vantaggi dell’ascolto in modalità open-ear.

Avendo quindi la possibilità di percepire meglio i dintorni, è possibile godere di un’esperienza di ascolto più sicura rispetto alle cuffie intrauricolari o sovrauricolari: chi fa jogging o va in bicicletta può percorrere strade trafficate con facilità, mentre in palestra è possibile chiacchierare senza problemi durante l’allenamento. Inoltre, per le attività di svago, come l’utilizzo di app per cantare e registrare i propri video, è possibile godere di un’esperienza migliore, ascoltando naturalmente se stessi.

Outlier Free Pro: sono queste le nuove cuffie di casa Creative

Le Outlier Free Pro si distinguono ancora di più per il lettore musicale incorporato da 8 GB (che contiene 2.000 brani MP3, compatibile anche con i formati FLAC, WAV e APE), che consente di ascoltare i propri brani preferiti senza dover portare lo smartphone. Grazie al grado di protezione IPX8 (il più alto grado di impermeabilità per l’immersione in acqua), i nuotatori possono persino nuotare sott’acqua in piscina.

I trail runner e gli escursionisti che amano percorrere lunghe distanze avranno sempre con sé la propria colonna sonora, poiché le Outlier Free Pro offrono fino a 10 ore di autonomia per carica (10 minuti di ricarica rapida forniscono 2 ore di riproduzione).

Le Outlier Free Pro sono anche un eccellente tuttofare per tutti i giorni offrendo connettività multipoint con Bluetooth 5.3, in modo da garantire connessioni stabili per un massimo di 2 dispositivi Bluetooth alla volta. È inoltre disponibile una modalità a bassa latenza per ridurre al minimo il ritardo audiovisivo per la visione di film. A disposizione è presente anche un microfono integrato per le chiamate e il supporto di Siri / Google Assistant.

Prezzo e disponibilità

Le Outlier Free Pro sono costruite in silicone leggero e lega di titanio a memoria di forma, che si traduce in comfort e vestibilità per tutto il giorno e sono in uscita ad un prezzo di lancio promozionale di €129,99, disponibili immediatamente sul sito ufficiale Creative.com.

