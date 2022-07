NZXT annuncia i monitor gaming Canvas

NZXT annuncia i monitor Canvas 32QHD Curvo e 27QHD, progettati per rispondere alle esigenze dei gamer, scopriamoli insieme in questo articolo

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia la linea monitor gaming Canvas QHD, progettati per raggiungere il perfetto equilibrio tra alta risoluzione ed elevati frame rate. Dimensioni, colorazioni e diverse opzioni di montaggio, li rendono compagni ideali per qualsiasi setup.

I dettagli vividi e le performance fluide e reattive di Canvas renderanno ancora più affascinanti e immersivi i mondi virtuali che più amate. Questi monitor soddisfano appieno le esigenze dei gamer grazie a risoluzione 1440p, frequenza di aggiornamento 165Hz e supporto AMD Freesync Premium.

I monitor Canvas 27QHD e 32QHD Curvo sono prodotti esclusivi NZXT. I monitor si integrano perfettamente ai setup PC esistenti, sono caratterizzati da un design senza cornice, per un’impeccabile resa edge-to-edge, supporto VESA 100×100 e stand compatto (opzionale).

Progettati nell’iconico stile NZXT, i monitor Canvas sono l’ultima aggiunta al premiato catalogo. I monitor supportano NZXT CAM, grazie al quale è possibile creare profili personalizzati sulla base delle personali esigenze e dei diversi giochi.

Caratteristiche principali dei monitor Canvas QHD

Risoluzione 1440p, HDR 10, frequenza di aggiornamento 165Hz, tempo di risposta 1ms, supporto AMD FreeSync Premium.

Antiriflesso, per adattarsi al meglio a ogni cambio di luminosità.

Due opzioni di montaggio: stand compatto e VESA 100×100.

Ridotto affaticamento degli occhi grazie al display flicker-free a bassa emissione di luce blu.

I monitor Canvas 32QHD Curvo sono caratterizzati da una curvatura di 1500R, il 20% in più rispetto allo standard (1800R), che migliora la sensazione di immersione.

Supporto NZXT CAM: creazione di profili personalizzati per giochi e diversi momenti della giornata.

Colori, prezzi e disponibilità

I monitor da gaming Canvas 32QHD Curvo e 27QHD sono disponibili nelle colorazioni bianco e nero. Disponibili ora in esclusiva su NZXT.com e NZXT BLD. I prezzi variano in base al modello e al colore.

Canvas 27QHD Nero: Monitor + Stand €449,00, solo Monitor €409,00. Canvas 27QHD Bianco: Monitor + Stand €469,00,

solo Monitor €429,00. Canvas 32QHD Curvo Nero: Monitor + Stand €549,00, solo Monitor €499,00. Canvas 32QHD Curvo Bianco: Monitor + Stand €569,00, solo Monitor €519,00.

Cosa ne pensate di questi due nuovi monitor da gaming Canvas 32QHD Curvo e 27QHD di NZXT?