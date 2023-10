NxSys Aero: le sedie da gioco con sistema raffreddamento integrato

Il futuro perfetto è già qui: presentate le nuovissime NxSys Aero. Le sedie da gioco con sistema di raffreddamento avanzato e integrato

Pioniere di una nuova era del design delle sedie ergonomiche per il gaming, la NxSys Aero è dotata di un rivoluzionario sistema di raffreddamento avanzato che ridefinisce completamente il comfort e lo stile. Il futuro è arrivato e si chiama NxSys Aero. L’azienda ha preso il meglio dell’ergonomia, della tecnologia di raffreddamento e dello stile per creare una sedia che è anni luce avanti rispetto alla concorrenza. Il nome NxSys è la contrazione di Next System, che riflette un concetto avanzato di design che preannuncia la prossima generazione di attrezzature.

La ventola RGB integrata da 200 mm è il cuore di NxSys Aero: una novità assoluta per il mercato. Fa circolare aria fresca all’interno della sedia, diretta verso la schiena, mantenendo il comfort e la concentrazione per ore e ore. Immaginate di non sudare mai durante le sessioni di gioco più intense, indipendentemente dai livelli di energia. È come avere il proprio condizionatore d’aria personale incorporato nella sedia: niente più schiena sudata o sensazione di disagio.

Dettagli sulle nuove sedie da gioco NxSys Aero con sistema raffreddamento integrato

Ma l’NxSys Aero non è solo un sistema di raffreddamento. L’innovativa rete elastomerica e il rivestimento ventilato dello schienale si combinano per creare un effetto ammortizzante che vi farà sentire come se steste fluttuando nell’aria. Per un comfort ancora più personalizzato, NxSys Aero è dotato di un cuscino lombare per fisioterapia e di un cuscino magnetico per la testa che può essere posizionato con precisione per un sostegno ottimale.

Inoltre, un power bank alimenta la ventola RGB da uno slot discreto sul retro, collegato da un cablaggio interno, in modo da non dover avere a che fare con cavi disordinati. La velocità della ventola e l’illuminazione possono essere regolate facilmente premendo un interruttore: un controllo completo sull’ambiente di gioco, tutto in punta di dita. La ventola RGB integrata da 200 mm è il cuore rivoluzionario di NxSys Aero; questa fa circolare l’aria fredda all’interno della sedia e dirige il flusso d’aria verso la schiena, assicurando che non si sudi nemmeno ai massimi livelli di energia.

Comfort futuristico

NxSys Aero introduce un nuovo livello di comfort sfruttando l’aria stessa. A differenza degli schienali tradizionali, uno spazio vuoto tra l’innovativa rete elastomerica e il rivestimento dello schienale appositamente ventilato agisce come un’ammortizzazione adattiva; questo vi farà sentire come se steste galleggiando sull’aria. Un cuscino lombare di tipo fisioterapico fornisce un sostegno mirato alla parte bassa della schiena per ridurre le tensioni e favorire una postura sana; mentre un cuscino magnetico per la testa può essere posizionato con precisione per un comfort ottimale.

La ventola RGB rimane collegata all’alloggiamento del power bank di NxSys Aero, posizionato in modo discreto, attraverso un cablaggio interno: niente più cavi. Inoltre, è possibile regolare le impostazioni di velocità della ventola RGB e perfezionate l’illuminazione a vostro piacimento con la semplice pressione di un interruttore, il tutto a portata di mano.

Il sedile in schiuma ad alta densità è più dolcemente smerlato rispetto ai fianchi angolati dei tradizionali sedili a secchiello, offrendo un’area di appoggio più ampia e un’imbottitura più robusta. L’NxSys Aero è dotato di pelle in PVC di prima qualità, appositamente selezionata per la sua consistenza morbida e l’eccellente traspirabilità; questa è in grado di lasciar passare l’aria in modo da garantire freschezza e comfort.

Disponibilità e prezzi delle nuove sedie da gioco NxSys Aero

Le nuove NxSys Aero con sistema raffreddamento integrato saranno disponibili da fine ottobre ad un prezzo di € 449,00.

