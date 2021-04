NVIDIA RTX 3080 Ti: specifiche e prezzo senza segreti?

La nuova NVIDIA RTX 3080 Ti è una scheda grafica molto attesa che tirerà fuori una enorme potenza di calcolo, quasi alla pari della top di gamma RTX 3090. Finalmente abbiamo notizie complete circa le sue specifiche e prezzo

Le specifiche e il prezzo di NVIDIA RTX 3080 Ti potrebbero essere state svelate dagli ultimi leak, anche se da tempo se ne parlava. Si tratta di una scheda molto attesa perché sarà la vera avversaria per la AMD RX 6900 XT sia come prezzo che prestazioni, relegando la RTX 3090 ad una nicchia id utenti disposti a spendere davvero molto per la sola GPU. Vediamo tutti i dettagli trapelati grazie a wccftech.

NVIDIA RTX 3080 Ti: specifiche da top negli ultimi leak

La scheda grafica NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB FE (Founders Edition) dovrebbe presentare un design del PCB codificato come PG132-SKU18 e il chip grafico GA102-225-KD-A1. Sembra che l’ultima rivisitazione di questa GPU avrà 10240 core CUDA per un totale di 80 unità SM, quasi quanto una RTX 3090 che ne conta appena una manciata in più. La nuova scheda video top di gamma dovrebbe offrire una velocità di clock di 1365 MHz di base e 1665 MHz in boost, leggermente al di sotto dell’ammiraglia RTX 3090 probabilmente per via del TGP che dovrebbe rimanere lo stesso della RTX 3080 ovvero 320 W.

Per quanto riguarda la memoria, la scheda sarà dotata di 12 GB di memoria GDDR6X (anche all’inizio sembrava dovessero essere 20). A differenza delle velocità di 19,5 Gbps dell’RTX 3090, NVIDIA RTX 3080 Ti dovrebbe mantenere la stessa velocità di memoria dell’RTX 3080 pari a 19 Gbps. Si suppone anche che la nuova scheda grafica utilizzerà un’interfaccia bus a 384 bit per una larghezza di banda totale teorica di 912 GB / s. Dovrebbero comunque essere sufficienti ad alimentare l’enorme chip da oltre 10.000 core, ma forse proprio la memoria sarà il fattore che limiterà maggiormente la nuova GPU.

E per il mining?

Oltre alle immagini e alle specifiche della GPU appena trapelate, il sito Videocardz ha anche ottenuto i primi indizi sulle prestazioni in mining della nuova scheda. NVIDIA attualmente dovrebbe aver messo a punto un blocco del firmware BIOS più resistente per applicare il limite di hash rate sulla scheda grafica NVIDIA RTX 3080 Ti e sulle schede Ampere rivisitate, ma è possibile che questo particolare campione che è stato testato sia uno dei primi chip e potrebbe quindi non essere fornito di tutte le protezioni di ultima generazione. Il campione di NVIDIA RTX 3080 Ti testato comunque offre un tasso di hash di mining di circa 119 MH / s in Ethereum. Si intuisce che si tratta comunque di una scheda “ritocatta” ed ottimizzata per il mining. Il TDP infatti è impostato a 278 W, molto al di sotto del valore originale, mentre la memoria è stata overcloccata per funzionare a 21,4 Gbps invece delle velocità standard di 19 Gbps.

Inoltre il sito cinese ITHome ha riferito che la scheda grafica NVIDIA RTX 3080 Ti finale dovrebbe essere fornita con un nuovo sistema di blocco del mining a livello hardware, quindi estremamente sicuro.

NVIDIA RTX 3080 Ti: il prezzo presunto

Il prezzo di NVIDIA RTX 3080 Ti dovrebbe attestarsi attorno ai 999 dollari di listino, mentre ITHome ha riferito un prezzo 7999 Yuan cinese che è pari a circa 1200 dollari per la vendita al dettaglio. Comunque sapremo tutti i dettagli a brevi dato che il lancio è previsto per il mese di maggio. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!