NVIDIA RTX 3080 Ti e NVIDIA RTX 3070 Ti: la conferma ufficiale e prezzo in Italia

Ormai lo sapevamo, ma oggi arriva la conferma ufficiale: NVIDIA RTX 3080 Ti e NVIDIA RTX 3070 Ti saranno presto tra noi. Le due nuove schede grafiche si rivolgono a chi vuole assemblare un PC di fascia alta

NVIDIA presenta oggi due nuovi membri della famiglia GeForce RTX – la GeForce RTX 3080 Ti e la GeForce RTX 3070 Ti –presto disponibili presso la sua rete globale di partner GeForce. La nuova GPU di punta della famiglia GeForce RTX, la NVIDIA RTX 3080 Ti sarà disponibile in tutto il mondo dal 3 giugno a partire da 1.018€ +IVA, mentre la NVIDIA RTX 3070 Ti sarà disponibile nel corso della prossima settimana a partire da 511€+IVA.

Le GPU della generazione precedente hanno affrontato l’ambizione dei titoli di quel periodo; adesso, invece, i giochi più contemporanei, come Cyberpunk 2077 e Watch Dogs: Legion, hanno elevato il realismo – e, di conseguenza, sono aumentate le richieste delle più moderne schede grafiche. Alimentata dall’architettura Ampere di NVIDIA, la RTX 3080 Ti offre un incredibile salto prestazionale insieme alle funzionalità più richieste e acclamate come il ray tracing, il DLSS di NVIDIA che aumenta le prestazioni IA, la riduzione della latenza di NVIDIA Reflex, le funzionalità di streaming fornite da NVIDIA Broadcast e la memoria aggiuntiva che permette di accelerare anche le applicazioni più popolari per i creator. Jeff Fisher, senior vice president della business unit GeForce di NVIDIA:

Dopo il grande successo dell’RTX, i giocatori e i creatori saranno sicuramente entusiasti di conoscere e di provare le prestazioni e le funzionalità offerte dalla GeForce RTX 3080 Ti . Come nuova GPU di punta della famiglia RTX, la GeForce RTX 3080 Ti è l’aggiornamento perfetto per gli appassionati di GPU di qualsiasi generazione.

NVIDIA RTX 3080 Ti e NVIDIA RTX 3070 Ti: prestazioni ineguagliabili

Supportando un’ampia varietà di titoli DirectX e Vulkan in ray-tracing e rasterizzati, la GeForce RTX 3080 Ti è davvero una potenza del gaming in grado di fornire, inoltre, una latenza di sistema inferiore per una migliore reattività e competitività nei titoli più apprezzati da milioni di giocatori. Per i giocatori che utilizzano ancora l’amata GTX 1080 Ti, la NVIDIA RTX 3080 Ti è 2 volte più veloce nella rasterizzazione tradizionale e molto più veloce grazie al ray tracing e alle altre funzionalità di gioco all’avanguardia.

La GeForce RTX 3070 Ti è altrettanto impressionante rispetto alle sue concorrenti, offrendo prestazioni 1,5 volte più elevate rispetto alla GeForce RTX 2070 SUPER e frame 2 volte più alti al secondo rispetto alla GeForce GTX 1070 Ti, lanciata nel 2017.

La soluzione perfetta anche per i creativi

I 45 milioni di professionisti nel campo della creatività esigono sempre più dal proprio hardware e le GPU GeForce RTX 3080 Ti offrono livelli amplificati di prestazioni creative. Supportata dalla piattaforma NVIDIA Studio e dotata di 12 GB di memoria GDDR6X per le applicazioni creative, l’RTX sta accelerando la migliore applicazione di fotografia (Adobe Photoshop), la migliore applicazione di editing video (Adobe Premiere Pro), la migliore applicazione di broadcast (OBS) e tutti i principali renderer 3D. I creator posso contare ora su più di 70 applicazioni per la creazione di contenuti che supportano il ray tracing accelerato da RTX, DLSS o funzionalità IA.

NVIDIA DLSS: il regalo di IA più amato dai giocatori

L’IA sta letteralmente rivoluzionando il gaming – dalla fisica di gioco e la simulazione dell’animazione al rendering in tempo reale e alle funzionalità di trasmissione assistita dall’IA. Alimentata da processori IA dedicati sulle GPU GeForce RTX chiamati Tensor Core, il DLSS di NVIDIA aumenta il frame rate generando immagini di gioco belle e nitide; inoltre, il DLSS offre ai giocatori la possibilità di massimizzare le impostazioni di ray-tracing e aumentare le risoluzioni in uscita.

L’adozione della tecnologia DLSS è stata molto rapida e il numero di titoli supportati è destinato a crescere sempre più grazie al supporto dei principali motori grafici di gioco, Unreal Engine e Unity Engine. Tra le migliori line-up di franchise videoludici che usano il DLSS per fornire un nuovo livello di grafica vi sono Battlefield, Call of Duty, Cyberpunk, Fortnite, Minecraft, Tomb Raider e molti altri.

NVIDIA Reflex e Broadcast: la migliore esperienza di gioco

La tecnologia NVIDIA Reflex riduce la latenza di sistema (o input lag), rendendo i giochi più reattivi e dando ai giocatori di titoli multiplayer competitivi un vantaggio sugli avversari. Infatti, 12 dei 15 sparatutto competitivi più giocati attualmente supportano Reflex, tra cui Apex Legends, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Fortnite, Overwatch, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e Valorant – Reflex è in arrivo anche per Escape from Tarkov e Crossfire. NVIDIA Broadcast è una suite di funzionalità basate su IA che ottimizzano l’audio e i video; tra queste vi sono sfondi virtuali, motion capture e rimozione avanzata del rumore, che gli utenti possono applicare a chat, chiamate Skype e videoconferenze.

NVIDIA RTX 3080 Ti e NVIDIA RTX 3070 Ti: dove acquistare?

La NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti sarà disponibile dal 3 giugno a partire da 1.018€ +IVA, mentre la NVIDIA RTX 3070 Ti sarà disponibile dal 10 giugno a partire da 511€+IVA. Entrambe le GPU saranno disponibili per l’acquisto come schede personalizzate – compresi i modelli stock-clocked e factory-overclocked – dai principali fornitori di schede, fra cui ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY, Zotac e altri fornitori locali in tutto il mondo. Saranno disponibili anche schede NVIDIA Founders Edition in edizione limitata. Le GPU GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti sono disponibili presso i principali rivenditori e rivenditori al dettaglio, oltre che nei sistemi di gioco dei principali produttori e dei principali costruttori di sistemi in tutto il mondo. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!