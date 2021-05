NVIDIA RTX 3080 Ti: uscita il 31 maggio con NVIDIA RTX 3070 Ti

Sembra che NVIDIA abbia deciso di posticipare la presentazione di NVIDIA RTX 3080 Ti, facendo coincidere l’uscita con quella di NVIDIA RTX 3070 Ti. Entrambe le schede saranno disponibili dai primi di giugno secondo la roadmap ufficiosa

Sono le GPU che andranno a completare l’offerta basata su Ampere in fascia alta. Stiamo parlando della stra-vociferata NVIDIA RTX 3080 Ti e della sua sorellina minore, ma comunque interessante NVIDIA RTX 3070 Ti. Sicuramente la nuova GeForce 3080 Ti andrà a colmare un grosso gap nell’offerta NVIDIA tra la RTX 3080 e la RTX 3090, sia come prezzo (disponibilità permettendo) che come prestazioni. Si tratterà di una scheda definitiva per il gaming in 4K, mentre la RTX 3090 diventerà il punto di riferimento per approcciare l’8K o per i professionisti.

NVIDIA RTX 3070 Ti invece si trova in una posizione più stretta: fin troppo evoluta per un gaming in QHD, ma forse troppo poco per un buon 4K senza remore. Quindi si trova un po’ nel limbo attualmente, anche se probabilmente si tratta di una soluzione più future proof rispetto alla 3070 liscia. Vediamo i nuovi dettagli sull’uscita di NVIDIA RTX 3080 Ti e 3070 Ti diffusi dal sito Videocardz.

NVIDIA RTX 3080 Ti: uscita posticipata per il lancio congiunto con NVIDIA RTX 3070 Ti

Inizialmente i rumor avevano annunciato che l’uscita di NVIDIA RTX 3080 Ti era prevista per il 18 di maggio, con la disponibilità attesa per il 26 dello stesso mese. Ora invece sembra che l’azienda di Santa Clara abbia deciso di posticiparne l’uscita per una doppia presentazione assieme a NVIDIA RTX 3070 Ti. Entrambe le GPU saranno infatti annunciate il 31 di maggio secondo le ultime indiscrezioni. Le recensioni invece verranno svelate a partire dal 2 giugno per NVIDIA RTX 3080 Ti, mentre per NVIDIA RTX 3070 Ti bisognerà aspettare fino al 9 dello stesso mese. L’uscita in commercio invece non è ancora chiara nel nuovo calendario anche se i venditori sembrano aver già cominciato a ricevere le scorte di GPU. Di norma la commercializzazione viene fissata il giorno dopo l’embargo per le recensioni.

Specifiche presunte di NVIDIA RTX 3080 Ti

Facciamo un ripasso di quello che sappiamo sulle specifiche della nuova GPU. La scheda grafica NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB FE (Founders Edition) dovrebbe presentare un design del PCB codificato come PG132-SKU18 e il chip grafico GA102-225-KD-A1. Sembra che l’ultima rivisitazione di questa GPU avrà 10240 core CUDA per un totale di 80 unità SM, quasi quanto una RTX 3090 che ne conta appena una manciata in più. La nuova scheda video top di gamma dovrebbe offrire una velocità di clock di 1365 MHz di base e 1665 MHz in boost, leggermente al di sotto dell’ammiraglia RTX 3090 probabilmente per via del TGP che dovrebbe rimanere lo stesso della RTX 3080 ovvero 320 W.

Per quanto riguarda la memoria, la scheda sarà dotata di 12 GB di memoria GDDR6X (anche all’inizio sembrava dovessero essere 20). A differenza delle velocità di 19,5 Gbps dell’RTX 3090, NVIDIA RTX 3080 Ti dovrebbe mantenere la stessa velocità di memoria dell’RTX 3080 pari a 19 Gbps. Si suppone anche che la nuova scheda grafica utilizzerà un’interfaccia bus a 384 bit per una larghezza di banda totale teorica di 912 GB / s. Dovrebbero comunque essere sufficienti ad alimentare l’enorme chip da oltre 10.000 core, anche se un buffer un po’ più generoso avrebbe reso questa GPU più longeva. Inoltre questa GPU dovrebbe utilizzare il nuovo sistema di limitazione dell’hash rate per scoraggiarne l’acquisto da parte dei miner.

Specifiche presunte di NVIDIA RTX 3070 Ti

La nuova scheda grafica di fascia media dovrebbe presentare la GPU GA104-400-A1. Secondo le indiscrezioni, la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti utilizzerà la SKU PG141-SKU10 che è diversa da quello che si era ipotizzato in precedenza per la GPU, a testimonianza che probabilmente NVIDIA ha davvero deciso di cambiare le cose in corsa. Si prevede che la GPU offrirà 6144 core CUDA organizzati in 48 SM. Si tratta solo del 4% di core CUDA in più rispetto alla GeForce RTX 3070 e circa il 30% in meno rispetto alla GeForce RTX 3080.

La NVIDIA RTX 3070 Ti sarà inoltre dotata di 8 GB di memoria GDDR6X. Il quantitativo rimarrebbe lo stesso quindi, ma la velocità della memoria sarebbe più elevata rispetto alla RTX 3070 liscia, probabilmente la stessa che abbiamo visto sulla 3080 con una velocità di 19 Gbps rispetto agli attuali 14 Gbps della 3070 liscia. La nuovo dotazione di memoria servirà ad alimentare più in fretta i core in più, anche se non è detto che ci sia un rilevante incremente delle prestazioni (a meno che la memoria GDDR6 della 3070 non fosse un pesante bottleneck). Si era vociferata anche di una versione da 16 GB, ma che probabilmente non vedrà la luce sotto questo anno. La NVIDIA RTX 3070 Ti avrà un TGP di circa 250-275 W, considerando l’aumento del numero di core e i moduli di memoria più prestanti. La scheda manterrà un’interfaccia bus a 256 bit. Anche in questo caso troviamo il meccanismo di protezione LHR (Lite Hash Rate) contro il mining. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!