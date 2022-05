NVIDIA ha rilasciato un nuovissimo aggiornamento di sicurezza 473.47 driver WHQL pe le GPU Kepler

Ben ritrovati amici di tuttotek. Oggi parleremo di una grandissima novità da NVIDIA, precisamente sull’ultimo aggiornamento per le GPU Kepler. Ricordiamo tutti che, solo dieci anni fa, nel 2012, NVIDIA introduceva per la prima volta la sua serie di schede grafiche Kepler, basate sul nodo TSMC a 28 nm. Di recente, l’ultima serie che è servita da supporto è stata la classe di driver 470.

Ultima news | NVIDIA: rilasciato aggiornamento di sicurezza per GPU Kepler

Ebbene si, oggi, NVIDIA ha lanciato un aggiornamento di sicurezza sotto forma di un driver WHQL 473.47 che ha lo scopo di apportare correzioni alle varie vulnerabilità CVE e che possono causare danni di svariata natura. Ad esempio possono causare problemi che porterebbero a una pericolosa divulgazione d’informazioni o ancora, potrebbero portare a una manomissione dei dati.

Questa versione del driver non ha problemi fissi e non offre funzionalità aggiuntive tranne la correzione delle vulnerabilità. Con CVE classificati da 4.1 a 8.5, NVIDIA è riuscita ad eliminare i problemi principali che infastidivano gli utilizzatori della GPU Kepler. Con un rischio elevato di esecuzione di codice, denial of service, escalation dei privilegi, divulgazione d’informazioni e manomissione dei dati, il driver 473.47 WHQL è un altro passaggio per supportare l’architettura Kepler fino al 2024, quando NVIDIA prevede di abbandonare il supporto per questa architettura. Le schede supportate sono GT 600, GT 700, e la serie Titan (con Titan Black e Titan Z).

Download aggiornamenti | NVIDIA: rilasciato aggiornamento di sicurezza per GPU Kepler

A tutti gli utenti e utilizzatori della GPU Kepler sarà possibile, già da subito, scaricare gli aggiornamenti. Coloro che vorranno farlo, troveranno i driver aggiornati disponibili per l’installazione sul sito Web di NVIDIA ( clicca qui per andare alla pagina di download dei driver). Grazie ancora a tutti per averci seguito e a presto con altre news. Un saluto dalla redazione di tuttotek.