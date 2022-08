Nvidia: falò in spiaggia e bagno di mezzanotte?

Quest’anno festeggia Ferragosto regalandoti il meglio della tecnologia a prezzi speciali grazie a Nvidia, nuova disponibilità di schede video nella settimana che segna il culmine dell’estate

L’abitudine di fare festa a Ferragosto risale all’antica Roma, dove si celebravano varie divinità legate all’agricoltura e al trascorrere delle stagioni. In epoca moderna si ha la consuetudine di celebrare questa ricorrenza trascorrendo la vigilia in spiaggia, riunendosi attorno a un falò scoppiettante per poi tuffarsi in mare allo scoccare della mezzanotte. Nell’epoca della digitalizzazione, però, può valere la pena prendere in considerazione anche un nuovo modo di festeggiare: regalarsi schede video, pc e laptop a un prezzo davvero conveniente.

In questa settimana è infatti possibile entrare in possesso del meglio della tecnologia, con una varietà di prodotti potenti e capaci di garantire una user experience eccezionale, sia per l’intrattenimento, sia per la studio o, per chi sfortunatamente avesse già concluso le sue vacanze, il lavoro.

NVIDIA: ecco i prodotti della settimana

Sono ben 10 i modelli di GPU disponibili per l’acquisto, insieme a 3 modelli di laptop e a un pc desktop. Non c’è che l’imbarazzo della scelta!

PNY RTX 3070 Ti 8Gb XLR8 Gaming, disponibile presso Yeppon al prezzo di € 759,99

PNY GeForce RTX 3070 8GB UPRISING, disponibile presso Yeppon al prezzo di € 659,99

PNY GeForce RTX 3060 Ti 8GB XLR8 Gaming, disponibile presso Yeppon al prezzo di € 529,99

PNY VCG306012DFXPPB Scheda Video NVIDIA GeForce RTX 3060 12Gb, disponibile presso Yeppon al prezzo di € 442,99

MSI GeForce RTX 3080TI VENTUS 3X OC LHR 10GB, disponibile presso Amazon al prezzo di € 1279,76

MSI GeForce RTX 3090TI GAMING TRIO 24G, disponibile presso Amazon al prezzo di € 1566,40

ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti 12GB Trinity OC, disponibile presso Next al prezzo di € 1199

Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming, disponibile presso Next al prezzo di € 769

Zotac GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo, disponibile presso Next al prezzo di € 1329,90

Asus GeForce RTX 3050 Dual OC, disponibile presso Drako al prezzo di € 399

Passiamo ora ai tre laptop e al pc desktop

MSI Katana GF66 (GeForce RTX 3070, Intel Core I7 11800H, 16GB, 512GB SSD), disponibile presso Mediaworld al prezzo di € 1399

Acer Nitro 5 (GeForce RTX 3060, Intel Core I7 11800H, 16GB, 512GB SSD) disponibile presso Unieuro al prezzo di € 1199

Ideapad Gaming 3 (GeForce RTX 3050ti, Intel Core i5 11300H, 8GB, 512GB SSD) disponibile presso Mediaworld al prezzo di € 999

NBOX modello 72 (GeForce RTX 3050, MD Ryzen 5, 8GB, 250GB SSD) disponibile presso Next al prezzo di € 749,90

Regalati il meglio, festeggia Ferragosto alla grande

