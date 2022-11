L‘attesa per la scheda grafica GeForce RTX 4080 di NVIDIA è tanta, ed all’avvicinarsi della presentazione aumentano i rumor, ora, sul PCB!

Fino ad ora avevamo assistito a rumor’s inerenti a prestazioni, GPU e struttura della stessa, e persino sul design ipotetico della futura quasi top gamma della lista Nvidia, questa volta si parla invece di PCB, che è molto importante al fine di analizzare la sua struttura.

Gira un immagine in rete, poi resa nota maggiormente dal portale videocardz, di un PCB dove vi è montato sopra un Chip GPU AD103, che dovrebbe essere proprio della GeForce RTX 4080.

Il PCB della futura GeForce RTX 4080 (Founders Edition ovviamente) presenta molti componenti, ma diversi elementi appaiono mancanti. Esempio, se osserviamo le fasi, giacché dovrebbero essere 27 teoricamente, ne appaiono solo 17, facilmente osservabile dai punti di saldatura vuoti. Questo porta inevitabilmente all’ipotesi che il PCB, e più in dettaglio il Chip AD103 e la sua struttura, posseggono in potenziale per poter supportare potenze ancor maggiori, ed eventuali specifiche tecniche superiori, la speculazione è che il Chip AD103 possa adattarsi anche ad un eventuale modello RTX 4080 Ti. Anche i condensatori, se osserviamo, sono presenti solo in quantità ridotta rispetto alla possibilità potenziale offerta dal PCB.

NVIDIA GeForce RTX 4080: il PCB appare in rete!

La forma asimmetrica del PCB è identica a quella della RTX 4090, di cui si vocifera da un po’ di tempo, posseggono le stesse dimensioni e la stessa disposizione dei fori di montaggio del dissipatore. Ciò significa che un eventuale partner terzo possa utilizzare questo PCB come sample primario, e sarà molto più semplice adattare un design per un eventuale dispositivo di raffreddamento. Tuttavia, non abbiamo ancora visto nessuna RTX 4090 con un PCB a forma “V” e sono tutte voci di corridoio.

Analizzando il PCB, notiamo che presenta 8 moduli di memoria GDDR6X posizionati intorno alla GPU AD103. Questa è l’area che è stata maggiormente modificata rispetto al PCB della RTX 4090 FE. La RTX 4080 ha un bus di memoria a 256 bit ricordiamo, e per ciò ognuno dei moduli contiene 2 GB di capacità per un totale di 16 GB di VRAM. Vale la pena ricordare che questa scheda ha un’insolita velocità di clock della memoria di 22,4 Gbps, non 23 Gbps canonici.

La scheda dispone poi di un connettore di alimentazione a 16 pin 12VHPWR situato nello stesso punto della RTX 4090, basta osservare in alto a destra. È importante notare che quasi tutte le schede RTX 4080 in vendita saranno fornite con un adattatore da 3×8 pin a 16 pin, e non da 4×8 pin come le RTX 4090. Questo modello ha un TDP predefinito di 320W, ma alcuni modelli personalizzati potrebbero arrivare a 380W. La RTX 4080 è dotata di 9728 core CUDA, che rappresentano una riduzione del 5% del numero di core rispetto alla GPU AD103 completa. Staremo a vedere durante la presentazione ufficiale se tutto ciò verrà confermato.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.