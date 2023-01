NVIDIA annuncia il rollout del nuovo GFN Ultimate, l’update del DLSS 3 migliorerà l’esperienza su diversi titoli presenti su GeForce NOW

In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia il rollout del nuovo GFN Ultimate, l’aggiornamento che consente agli iscritti di giocare sfruttando le prestazioni di una RTX 4080. Proseguono inoltre gli aggiornamenti RTX 4080 SuperPOD nel data center di Londra. Inoltre, il “nuovo” DLSS 3 offre ora un incremento delle prestazioni per HITMAN World of Assassination e arriverà presto anche su Marvel’s Midnight Suns, fornendo immagini nitide e di alta qualità, tutto attraverso il cloud.

Il DLSS 3 di NVIDIA, ricordiamo essere la tecnologia RTX di punta disponibile grazie alla potente architettura Ada Lovelace, accelera le prestazioni generando fotogrammi di alta qualità. Le integrazioni del DLSS 3 includono anche NVIDIA Reflex, una tecnologia che riduce la latenza di sistema per tutti gli utenti di GeForce NOW e rende i giochi ancora più reattivi.

Nvidia: con la nuova versione di DLSS 3 migliora GeForce NOW

L’acclamato titolo HITMAN 3 di IOI, ora HITMAN World of Assassination, include i contenuti di HITMAN 1, HITMAN 2 e HITMAN 3 e può essere ora giocato in streaming in 4K con ray tracing e impostazioni al massimo con il supporto del DLSS 3. Anche Marvel’s Midnight Suns, il gioco più apprezzato dei creatori di XCOM, riceverà presto il supporto del DLSS 3 insieme al suo primo contenuto scaricabile: “The Good, The Bad, and the Undead”, presentando un nuovo eroe, Deadpool, come personaggio aggiuntivo.

Gli iscritti all’abbonamento Ultimate potranno provare questi e altri giochi spingendo fino a 4K 120 fps, o immergersi nello streaming ultrawide fino a 3.840 x 1.600 a 120 fps.

Con la possibilità di portare con sé i giochi e i dati salvati letteralmente ovunque, sono molte le novità in arrivo per gli utenti GeForce NOW, compresi i 5 nuovi giochi che si aggiungono alla libreria questa settimana, che vi riportiamo di seguito;

Watch Dogs : Legion (nuovo lancio su Steam, 26/01)

: Legion (nuovo lancio su Steam, 26/01) Oddballers (nuovo lancio su Ubisoft Connect, 26/01)

(nuovo lancio su Ubisoft Connect, 26/01) Tom Clancy’s Ghost Recon : Breakpoint (nuovo lancio su Steam, 23/01)

: Breakpoint (nuovo lancio su Steam, 23/01) Cygnus Enterprises (Steam)

(Steam) Rain World (Steam)

(Steam) The Eternal Cylinder (Steam)

