NVIDIA al Computex 2021: tutte le novità

Vediamo un riassunto delle principali novità annunciate da NVIDIA al Computex 2021, tra cui l’annuncio delle nuove schede grafiche RTX 3080 Ti ed RTX 3080 Ti

Oggi NVIDIA ha tenuto il suo keynote durante il COMPUTEX e ha annunciato una serie di novità entusiasmanti indirizzate ai giocatori e ai creatori. NVIDIA ha presentato due nuove GPU tra cui la sua nuova GPU da gaming di punta, la GeForce RTX 3080 Ti, e la nuovissima GeForce RTX 3070 Ti. Con l’aggiunta di blockbuster come DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, e Rainbow Six Siege ci sono ora oltre 130 giochi e applicazioni con RTX. Inoltre, la tecnologia NVIDIA Reflex supporta ora 12 dei 15 migliori sparatutto competitivi, con la recente aggiunta di Escape for Tarkov, CrossFire HD e altri titoli.

È finalmente tempo di Ti: NVIDIA presenta la sua GPU di punta

Alimentata dall’architettura Ampere di NVIDIA, la RTX 3080 Ti offre un incredibile salto prestazionale insieme alle funzionalità più richieste e acclamate come il ray tracing, il DLSS di NVIDIA che aumenta le prestazioni IA, la riduzione della latenza di NVIDIA Reflex, le funzionalità di streaming fornite da NVIDIA Broadcast e la memoria aggiuntiva che permette di accelerare anche le applicazioni più popolari per i creator. È la nuova GPU di punta del gaming della lineup RTX. Sarà disponibile dal 3 giugno a partire da 1.018€ +IVA.

La GeForce RTX 3070 Ti mette il turbo alla GeForce RTX 3070, la nostra più popolare scheda grafica con architettura Ampere di NVIDIA. Questa nuova GPU Ti aumenta le prestazioni grazie a un maggior numero di CUDA core; inoltre, la scheda presenta la nostra memoria GDDR6X super veloce. Complessivamente, questi fattori permettono alla GeForce RTX 3070 Ti di fornire un miglioramento delle prestazioni di 1,5 volte rispetto alla precedente generazione GeForce RTX 2070 SUPER, e un miglioramento di 2 volte rispetto alla GeForce GTX 1070 Ti. Sarà disponibile dal 10 giugno a partire da 511€+IVA.

Queste nuove GPU garantiscono grandi prestazioni anche agli oltre 45 milioni di professionisti nel campo della creatività. Supportata dalla piattaforma NVIDIA Studio e dotata di 12 GB di memoria GDDR6X per le applicazioni creative, l’RTX sta accelerando la migliore applicazione di fotografia (Adobe Photoshop), la migliore applicazione di editing video (Adobe Premiere Pro), la migliore applicazione di broadcast (OBS) e tutti i principali renderer 3D. I creator posso contare ora su più di 70 applicazioni per la creazione di contenuti che supportano il ray tracing accelerato da RTX, DLSS o funzionalità IA.

Doom Eternal, Rainbow Six Siege e Red Dead Redemption 2 sono tra i titoli più recenti con RTX

Le tecnologie RTX e quelle ideate per il gaming da NVIDIA hanno riscontrato un enorme successo, con più di 130 giochi e applicazioni creative che supportano ora le tecnologie di accelerazione NVIDIA RTX, tra cui il ray-tracing accelerato da RT Core, le funzionalità di Deep Learning Super Sampling (DLSS) di NVIDIA e di AI accelerata da Tensor Core. Inoltre, la tecnologia di riduzione della latenza NVIDIA Reflex supporta ora 12 dei 15 migliori giochi sparatutto competitivi.

Altri titoli stanno per arrivare. Tra i giochi presentati durante il keynote di NVIDIA che supporteranno sia il ray tracing sia il DLSS vi sono: The Ascent, DOOM Eternal, DYING : 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey e The Persistence. Inoltre, tra i nuovi giochi che godranno di prestazioni accelerate grazie all’adozione del DLSS vi sono Red Dead Redemption 2 e Rainbow Six Siege.

NVIDIA Reflex supporta ora 12 dei 15 migliori giochi sparatutto competitivi

L’ecosistema NVIDIA Reflex continua la sua espansione con l’aggiunta di quattro nuovi giochi: Escape from Tarkov, CrossFire HD, Naraka: Bladepoint e War Thunder. Presto, 12 dei 15 migliori sparatutto supporteranno NVIDIA Reflex. Inoltre, EVGA, Lenovo e Viewsonic si sono uniti all’elenco dei partner che aggiorneranno i mouse e i monitor G-SYNC nuovi ed esistenti con il supporto del Reflex Latency Analyzer.

Laptop GeForce RTX Serie 30 per tutti i giocatori e creatori

Durante il COMPUTEX abbiamo annunciato le ultime novità legate ai laptop alimentati dalle GPU GeForce RTX Serie 30. Difatti, Alienware e Acer hanno presentato i loro nuovi laptop da gaming molto innovativi. L’x15 di Alienware è un laptop ultrasottile che presenta una GeForce RTX 3080 con un display G-SYNC 2560×1440, è il laptop più potente al mondo da 15 pollici sub-16mm. Il nuovo Predator Triton 500 SE da 16 pollici di Acer, presenta una GPU GeForce RTX 3080 per Laptop e ha adottato le tecnologie Max-Q di terza generazione per un funzionamento e delle prestazioni eccezionali.

Adatto ai creatori più pretenziosi, l’HP Envy da 14 pollici garantisce le capacità dell’RTX in un laptop super portabile. Disponibile con un display da 15 pollici, l’Envy 15 può essere strutturato con tutte le schede grafiche per laptop fino alla GeForce RTX 3060. La nuova serie Acer ConceptD offre una varietà di opzioni tradizionali a conchiglia, e un design Ezel sketch board, per consentire ai creatori maggiore flessibilità. La linea ConceptD parte dal ConceptD 3 che presenta una GPU GeForce RTX 3050 o 3050 Ti per laptop, fino ai ConceptD 7 e 7 Pro che presentano una GPU GeForce RTX 3080 per laptop e configurazioni con GPU NVIDIA RTX A5000 Laptop. Inoltre, il Creator Z16, il Creator 17, il WS66 e il WS76 di MSI si uniscono al programma Studio con il Creator Z16, un laptop premium molto elegante, alimentato da una GPU GeForce RTX 3060 per laptop.

Un elevato numero di giocatori, studenti e creatori hanno scelto le GeForce RTX Serie 30, e tutti i principali produttori hanno lanciato nuovi modelli, dando ai consumatori la possibilità di scegliere tra più di 140 laptop GeForce RTX.

Interessanti novità per i nostri giocatori

NVIDIA ha lanciato una nuova mappa di Fortnite chiamata Titanium City, un Gun Game multiplayer a 12 giocatori gratuito per tutti. Con la scelta di un tema che celebra l’annuncio e il lancio della nuova scheda grafica GeForce RTX 3080 Ti, Titanium City presenta la nuova GPU come sfondo della mappa, e tutta l’azione del gameplay si svolge intorno ad essa. Per iniziare a giocare, caricate la Modalità Creativa su Fortnite e dirigetevi alla mappa con il codice 1866-3511-4211 .

chiamata Titanium City, un Gun Game multiplayer a 12 giocatori gratuito per tutti. Con la scelta di un tema che celebra l’annuncio e il lancio della nuova scheda grafica GeForce RTX 3080 Ti, Titanium City presenta la nuova GPU come sfondo della mappa, e tutta l’azione del gameplay si svolge intorno ad essa. Per iniziare a giocare, . NVIDIA, Valve e la community di Linux stanno collaborando per portare il DLSS di NVIDIA a Proton – i giocatori appassionati di Linux saranno in grado di utilizzare i core AI dedicati sulle GPU GeForce RTX per aumentare il frame rate dei loro giochi Windows preferiti che girano sul sistema operativo Linux. Inoltre, il supporto per i titoli Vulkan è in arrivo questo mese, mentre il supporto DirectX arriverà in autunno.

Il mondo del gaming sta trasformando radicalmente l’intrattenimento e l’RTX sta rivoluzionando l’intero sistema non solo per i giocatori, ma anche per i 150 milioni di creatori, broadcaster e studenti di tutto il mondo. Con oltre 130 dei migliori giochi e applicazioni creative accelerate, RTX è davvero il nuovo standard.