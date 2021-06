NVIDIA aumenterà la produzione di GeForce RTX 30 a discapito di RTX 2060

NNVIDIA aumenterà la sua capacità di produzione della serie Ampere (RTX 30) limitando quella 2060. In questo modo potrebbe anche limitare l’interesse dei minatori di criptovalute

ITHome, tramite un post pubblicato sul forum Board Channel, un forum chiuso e riservato limitato alle persone che lavorano per i partner e i distributori commerciali di vari prodotti informatici, ha riportato che NVIDIA avrebbe recentemente modificato la sua strategia in termini di capacità di produzione e fornitura. Si dice che l’azienda abbia emesso un avviso interno dedicato esclusivamente ai partner interni (AIC) che adeguerà, in questo caso limitando, la fornitura di schede grafiche GeForce RTX 2060 già a partire da questo mese (giugno 2021).

I motivi della scelta da parte di NVIDIA

Stiamo parlando di una scheda grafica ancora molto popolare e venduta per quanto riguarda la famiglia NVIDIA. Quando, infatti, è stata lanciata la serie RTX 30, NVIDIA ha tentato di aumentare la produzione di questo modello Turing, a causa del suo costo di produzione limitato e l’alta popolarità. Abbiamo anche visto numerosi tentativi di resurrezione di questa scheda con design di raffreddamento leggermente modificati, spesso semplificati (in altre parole per renderlo più economico). Dal punto di vista di NVIDIA, questo modello, a differenza di RTX 2060 SUPER, è dotato di GPU TU106, che è più piccola ed economica da realizzare ed è stata davvero una buona idea affrontare la carenza globale di GPU sfruttando la produzione di una scheda più semplice e meno dispendiosa.

L’avviso interno pubblicato sul forum di Board Channels, invece, afferma che NVIDIA limiterà la fornitura di questo modello a partire da questo mese. Il produttore sposterà quindi la capacità di produzione alla serie RTX 30, anche se ancora non c’è una comunicazione pubblica. Vale anche la pena notare che TU106 è prodotto da TSMC, mentre le GPU della serie RTX 30 sono prodotte da Samsung. La limitazione della capacità di produzione probabilmente si riferisce all’intera catena di approvvigionamento, comprese GPU, componenti e bundle di memoria (spesso venduti in blocco con GPU a un prezzo inferiore) che ancora hanno difficoltà produttive in tutto il mondo. Un lancio di modelli Lite Hash Rate questo mese, combinato con il recente annuncio della serie Cryptominig Processor (CMP), dovrebbe gradualmente aiutare a ridurre l’interesse per la serie GeForce RTX da parte dei minatori.

Voi cosa ne pensate? Magari è l’occasione giusta per aggiornare la vostra CPU. Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.