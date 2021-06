Un leak abbastanza veritiero parla di una GPU particolare di NVIDIA, una nuova versione della A100 PCIe dotata di 80GB di memoria video

Questa volta la fuga di notizie sopraggiunge da NVIDIA stessa, anche se non ha ufficialmente annunciato questa nuova A100 PCIe, in un documento riferito all’azienda statunitense, che potete reperire a questo link, pare proprio che sia in arrivo un nuovo particolare modello di scheda grafica.

La GPU in questione sarà ovviamente un modello non di certo destinato ad un pubblico di videogiocatori, ma sarà rivolto a datacenter e server, a quanto pare sarà la propria nuova soluzione di punta per questo segmento. Ecco tutti i dettagli.

NVIDIA A100: una GPU molto speciale con 80GB di memoria

La nuova versione di GPU per datacenter, top gamma indiscussa per prestazioni, vanta una scheda tecnica da paura. Abbiamo una GPU caratterizzata da una superficie di oltre 825 millimetri quadrati, con addirittura 6.912 CUDA core. Il quantitativo di memoria è incredibile, parliamo di 80GB di avanzati moduli HBM2e, memorie così performanti che sono in grado di raggiungere velocità pari a ben 2TB/s di bandwidth teorico. A quanto pare sarà presente anche una seconda versione, decisamente più contenuta, con un quantitativo di memoria HBM2e inferiore, pari a 40GB, con bandwidth di 1,6TB/s.

Questa particolare GPU permetterebbe di effettuare calcoli molto complessi, in specifici ambiti di ricerca e sviluppo. Il formato è un form factor PCI Express, di tipo SXM4. Formato proprietario NVIDIA, pensato e sviluppato appositamente per installare le GPU in questione direttamente all’interno dei server. Il protocollo di connessione è lo standard Gen 4.0. Sono presenti due versioni, una dedicata al collegamento NVLink con possibilità di collegare in parallelo solo un massimo di 2 schede, una in versione SXM4 con la possibilità di collegare più schede. Al momento i prezzi non sono noti, ma ci si aspetta indicativamente un qualcosa intorno ai 15/ 20 mila dollari

