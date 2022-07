Nuovo SDK EyeQ: Mobileye lancia il suo nuovo prodotto

Mobileye lancia il suo nuovo SDK EyeQ Kit. L’ SDK per sistemi avanzati di sicurezza e assistenza alla guida

La Mobileye (qui per maggiori informazioni sull’azienda), una società Intel, ha lanciato EyeQ Kit, il suo primo kit di sviluppo software (SDK) per il sistema su chip EyeQ. Questo, alimenta l’assistenza alla guida e le future tecnologie autonome per le case automobilistiche di tutto il mondo. EyeQ Kit è stato creato per sfruttare l’architettura potente e ad alta efficienza energetica dei prossimi processori EyeQ 6 High e EyeQ Ultra. Inoltre, consente alle case automobilistiche di utilizzare la collaudata tecnologia di base di Mobileye, implementando al contempo il proprio codice differenziato e strumenti di interfaccia uomo-macchina sulla piattaforma EyeQ.

Dichiarazioni sul nuovo SDK EyeQ di Mobileye

Di seguito, abbiamo riportato per voi le prime dichiarazioni in merito al nuovo SKD EyeQ di Mobileye.

EyeQ Kit consente ai nostri clienti di beneficiare del meglio di entrambi i mondi. Lle tecnologie di base comprovate e convalidate di Mobileye, insieme alla propria esperienza nel fornire esperienze e interfacce uniche per i conducenti. Poiché più funzioni principali dei veicoli sono definite nel software, conoscendo i nostri clienti vorranno la flessibilità e la capacità di cui hanno bisogno. Questo per differenziare e definire i loro marchi attraverso il codice.

Ha dichiarato il prof. Amnon Shashua, presidente e amministratore delegato di Mobileye

Come funziona

Attraverso l’hardware e il software EyeQ, le case automobilistiche hanno accesso a un’ampia serie di soluzioni Mobileye. Tra queste, la visione artificiale, la mappatura in crowdsourcing REM e la politica di guida basata su RSS. Utilizzando EyeQ Kit, le case automobilistiche possono sfruttare ulteriormente la potenza del system-on-chip di Mobileye. Ciò per aumentare le funzioni avanzate del conducente con un aspetto unico per i loro marchi. E poiché le richieste visive di interazione e comunicazione tra conducenti e veicoli diventano più complesse, EyeQ Kit offre alle case automobilistiche un nuovo percorso per personalizzare i flussi di informazioni critiche. EyeQ Kit aiuterà a supportare funzionalità come la visualizzazione surround, il mantenimento automatico della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali attraverso display di realtà aumentata più avanzati.

EyeQ Kit è stato sviluppato da centinaia di ingegneri Mobileye attingendo a una profonda esperienza in Intel e Mobileye, con esperti in compilatori e ambienti di sviluppo come gli standard OpenCL. Ciò, sfruttando i framework di compilazione utilizzati per l’elaborazione intensiva e il deep learning. Questo approccio consente alle case automobilistiche di sviluppare le proprie applicazioni in modo semplice ed efficiente. Offre inoltre la possibilità di co-hosting di applicazioni di terze parti, riducendo i costi di integrazione di altri chip.

Perché è importante

Dai core della CPU per uso generico agli acceleratori ad alta densità di calcolo, comprese le reti neurali di apprendimento profondo, EyeQ ha un’architettura scalabile e modulare che cerca di ottenere prestazioni elevate. Ma comunque, offrendo al contempo, un’efficienza energetica adeguata per implementare l’intelligenza artificiale ai margini per applicazioni automobilistiche. Le precedenti generazioni del chip EyeQ sono state implementate in oltre 100 milioni di veicoli. Con dozzine delle più grandi case automobilistiche del mondo che li hanno utilizzati per fornire funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida in centinaia di modelli in tutto il mondo.

Ora, EyeQ Kit mira a ridurre i costi di sviluppo, accelerare il time-to-market e consentire la flessibilità del fornitore di hardware per l’intero ciclo di sviluppo, dall’ideazione all’implementazione e all’ottimizzazione delle prestazioni.

Le tecnologie principali di Mobileye di visione artificiale, politica di guida, REM e RSS sono guidate da SoC appositamente progettati che consentono scalabilità ed efficienza. Le case automobilistiche possono ora sfruttare le tecnologie principali di Mobileye beneficiando al contempo del nostro set diversificato di acceleratori appositamente creati per ADAS e AV. Le case automobilistiche possono fare affidamento sul kit EyeQ e sulla famiglia di processori EyeQ per dare vita a una visione tecnologicamente avanzata per i loro marchi, in modo rapido ed efficiente,

ha affermato Shashua. EyeQ Kit è già stato distribuito con una delle principali case automobilistiche globali per i futuri programmi sui veicoli.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo SDK EyeQ di Mobileye ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).