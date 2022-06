Nuovo monitor ViewSonic: modello touch da 24 pollici

ViewSonic lancia finalmente l’ultimo monitor touch da 24 pollici per realizzare la soluzione Smart Podium

Quest’oggi, è stato presentato il nuovo monitor ViewSonic (clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda). Per realizzare un modello di insegnamento digitale completo per la classe, ViewSonic Corp., leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche visive e educative, ha annunciato il suo nuovo monitor touch. L’ID2456 (questo il codice dell’ultimo modello della Viewsonic) è un monitor touch da 24 pollici, che offre funzioni touch a 10 dita. E’ dotato di un Penna attiva MPP 2.0, che fornisce alle scuole delle ottime soluzione, rapide ed intelligenti. Invece dello schermo del computer non touch, ora tutti gli insegnanti possono completare le loro operazioni usando le dita. Inoltre, hanno la possibilità di collegarsi all’attrezzatura di proiezione originale in classe. Novità molto importante, è che questo dispositivo è capace di presentare con precisione le effettive pennellate della scrittura a mano, offrendo un’esperienza di insegnamento interattivo digitale più intuitivo.

Dichiarazioni sul nuovo monitor ViewSonic

Di seguito sono riportate le dichiarazioni rilasciate dalla ViewSonic.

ViewSonic ha promosso attivamente la trasformazione digitale dell’istruzione. In precedenza, per soddisfare le esigenze di scrittura digitale degli insegnanti, abbiamo lanciato dei display con penna ViewBoard da 7 e 13 pollici leggeri e portatili,

ha affermato George Lee, Direttore generale di Pen Display e Business Unit di autenticazione presso ViewSonic. Ha proseguito poi affermando che

Comprendiamo che il podio svolge un ruolo vitale come centro di controllo per l’aula moderna. Pertanto, stiamo lanciando la soluzione smart podium con l’ID2456 al centro, trasformando l’ambiente di insegnamento tradizionale in un’aula moderna con interazione in tempo reale. Di conseguenza, gli insegnanti possono mettere in gioco la loro creatività didattica, ottenendo una migliore interazione insegnante-studente e migliorando significativamente l’efficienza dell’insegnamento.

