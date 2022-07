Nuovo monitor da gioco curvo OMNI VX2418C di ViewSonic

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo monitor curvo OMNI VX2418C ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

L’OMNI VX2418C è dotato di una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e di un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), il che lo rende ideale sia per i professionisti degli eSport che per gli aspiranti giocatori. La tecnologia AMD FreeSync Premium sincronizza perfettamente l’output del frame rate. Eliminando efficacemente lo screen tearing e la balbuzie per un gameplay fluido. Il pannello Full HD, 1080p VA , la curva 1500R e le esclusive preimpostazioni ViewMode sono ideali per i giochi su console. Ed inoltre, garantiscono un’incredibile qualità dell’immagine che farà sentire un professionista anche un giocatore occasionale.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)