Nuovo Intel i9-13900K “Raptor Lake” ES

Intel i9-13900K “Raptor Lake” ES migliora i frame rate minimi di gioco dell’11-27% rispetto a i9-12900KF

Il “Raptor Lake” di Intel Core di 13a generazione si preannuncia come un’altra linea di processori desktop leader, con un campione di ingegneria che registra aumenti significativi dei frame rate (qui per maggiori informazioni) minimi di gioco rispetto al precedente Core i9-12900K di 12a generazione “Alder Lake”.

Extreme Player, un tech-blogger sul sito di streaming video cinese Bilibili, ha pubblicato una recensione completa delle prestazioni di gioco di un campione di ingegneria i9-13900K che copre otto giochi su tre risoluzioni, confrontandolo con un i9-12900KF al dettaglio. I giochi includono CS:GO, Final Fantasy IX: Endwalker, PUBG, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn e il benchmark sintetico 3DMark. Entrambi i processori sono stati testati con una scheda grafica GeForce RTX 3090 Ti, 32 GB di memoria DDR5-6400 e un alimentatore da 1,5 kW.

Dettagli sul nuovo Intel i9-13900K ES Intel i9-13900K ES “Raptor Lake”

L’i9-13900K ES mostra un vantaggio in termini di prestazioni che vanno dall’1% al 2% nei test grafici di 3DMark, ma un incredibile guadagno dal 36% al 38% nei test ad alta intensità di CPU della suite. Ciò è spiegato non solo dall’aumento delle prestazioni per core sia dei P-core che degli E-core, ma anche dall’aggiunta di altri 8 E-core. Sebbene gli stessi E-core “Gracemont” siano utilizzati in “Raptor Lake”, la dimensione della cache L2 per cluster E-core è stata raddoppiata.

Horizon Zero Dawn vede un aumento del frame rate dallo 0,7% al 10,98%. Ci sono alcuni aumenti anomali del frame rate del 70% in RDR2, scontando il quale, vediamo ancora un aumento del 2-9%. FC6 registra modesti incrementi del 2,4%. Forza Horizon 5, PUBG, Monster Hunter Rise e FF IX riportano ciascuno un aumento significativo del framerate minimo, ben oltre il 20%. Il grafico sottostante mostra il clou di questi test, aumenti significativi dei frame-rate minimi. In media tra i test, l’i9-13900K ES mostra un guadagno FPS minimo dell’11,65% a 4K UHD; Aumento del 21,84% a 1440p e aumento del 27,99% a 1080p.

Risultati dei test

Un grande avvertimento con tutti questi test sono le velocità di clock della CPU. I campioni ingegneristici non tendono a venire con le velocità di clock o il comportamento di potenziamento dei processori di vendita al dettaglio. Quindi non riflettono correttamente il prodotto finale, sebbene alcuni chip ES possano essere dotati di moltiplicatori sbloccati. In questo test, l’i9-13900K ES è stato impostato a una velocità di clock P-core massima di 5,50 GHz all-core. Si presumeva che 5,50 GHz fosse la frequenza di boost massima del chip al dettaglio e rispetto a un i9-12900KF che aumenta fino a 5,20 GHz per i P-core, ma funzionava a 4,90 GHz all-core.

L’i9-13900K ES è stato anche sottoposto a test di consumo energetico, dove ha registrato un picco di potenza di gioco significativo rispetto all’i9-12900KF al dettaglio. Un i9-13900K al dettaglio avrà probabilmente un consumo energetico inferiore rispetto a quello mostrato qui. Questo poiché seguirà il comportamento di potenziamento tipico dei chip al dettaglio a frequenze di stock, rispetto a un ES che è stato specificato per funzionare a una certa frequenza.

Pronti al lancio

Intel si prepara a lanciare la sua famiglia di processori “Raptor Lake” di 13a generazione nella seconda metà del 2022. Questo periodo potrebbe anche vedere la rivale AMD introdurre i suoi processori Ryzen 7000 “Zen 4”. “Raptor Lake” combina 8 P-core “Raptor Cove” con 16 E-core “Gracemont” e cache L2 aggiuntiva per entrambi i tipi di core. L’I/O di questi chip dovrebbe essere simile a “Alder Lake” e quindi sono costruiti per la stessa piattaforma LGA1700.

