Apple, rilascerà dei nuovi Macbook in vista del WDDC 2021?

Come ben sappiamo, Apple ha sorpreso il mercato con i nuovi chip M1, decretando la fine del rapporto con Intel (sebbene i precedenti modelli saranno ancora supportati per molto tempo): un processo, che secondo l’azienda di Cupertino, dovrebbe unificare tutti i propri dispositivi per sfruttarli al meglio.

Da qualche tempo, si vocifera l’arrivo del nuovo chip M2 anche sui Macbook Pro con dimensioni ben più grandi, ma nulla è attualmente confermato o smentito.

Ultimamente, però, le voci su nuovi modelli si fanno sempre più insistenti, e si vocifera una loro presentazione in vista del WDDC 2021(cioè fra pochi giorni), quest’anno solamente online ed in streaming.

Potrebbe essere che MacOS 12 si rivelasse un aggiornamento più piccolo incentrato su modifiche nascoste. I chip M1 si stanno avvicinando al loro primo compleanno e attualmente MacOS deve supportarlo così come i Mac basati su Intel. Ma questo indica una domanda più grande: dove sono le macchine M1 Pro? Non è chiaro se ci sarà una nuova versione del chip M1 in vista del WWDC 2021 o una versione “X” del processore.

Quel che è certo è che i chip M1 sono molto promettenti ma non ancora adatti a lavori piuttosto pesanti come rendering video o post-produzione e foto editing. Ricordiamoci che l’M1 è un SoC con processo produttivo a 5 nm, prodotto da TSMC che offre 8-core per la CPU e 8‑core per la GPU, dotata a sua volta di 16‑core Neural Engine, non ci resta che aspettare come saranno i futuri SoC M2 che verranno alloggiati nei futuri MacBook del 2021 che vedremo durante la WDDC, quasi sicuramente assisteremo ad un aumento del numero di Core.

Una cosa è comunque certa: Apple sa sempre come sorprendere il mondo Tech con le sue conferenze, basta ricordare le emblematiche presentazione del primo iPhone, oppure il famosissimo lettore musicale iPod, e sicuramente saprà sorprendere con nuovi annunci e novità che lasceranno a bocca aperta per quanto riguarda l’ecosistema creato dall’azienda di Cupertino. Continuate a seguirci su tuttoteK.