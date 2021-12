Nuovi giochi gratis con l’aggiornamento GeForce NOW

L‘ultimo aggiornamento di GeForce NOW, distribuito da GFN Thursday, mette a disposizione nuovi giochi gratis per gli abbonati al servizio

Nuove novità sull’aggiornamento: con il collegamento all’account Ubisoft Connect per un lancio più rapido in partita, per gli iscritti sono stati aggiunti sei nuovi titoli alla libreria di GeForce NOW. L’aggiornamento migliora anche lo streaming su Mac e avrà sei nuovi giochi gratuiti.

Questo GFN Thursday è d’obbligo da sbirciare il come GeForce NOW renderà i Mac dei potenti PC da gaming.

Accesso semplificato

L’ultimo aggiornamento di GeForce Now sarà disponibile sia per PC che per Mac da questa settimana. La versione 2.0.36 ha la funzionalità di collegare gli account NVIDIA e Ubisof per avere un accesso più rapido ai titoli della casa di produzione francese. Potrete saltare il processo d’accesso e giocare direttamente in streaming i titoli Ubisoft di questa settimana.

Giochi per PC su Mac

Se prima vi chiedevate cosa fosse meglio tra PC e Mac, ora non farà alcuna differenza. I giochi che potete giocare su PC potrete goderveli anche su Mac.

Grazie alla potenza del cloud, GeForce Now trasforma quasi tutti i Mac in un impianto di gioco di alto livello. I data centre di NVIDIA fanno il lavoro pesante, renderizzando i giochi in massima qualità e rendendoli disponibili per Macbook Pro, Macbook Air, iMac e iOS. Potrete giocare su Mac come se stesse usando un PC.

L’esperienza sarà praticamente la stessa, non dovrete preoccuparvi se state giocando su Mac, non ci sarà alcuna modifica. Anche la compatibilità del software del nuovo M1 Mac non è un problema, poiché la versione nativa per PC dei giochi viene trasmessa dal cloud.

GeForce Now supporta anche la gestione dei salvataggi, così che i giocatori possano giocare su Mac, così come su qualsiasi altra piattaforma, senza la preoccupazione di perdere i progressi di gioco.

Ciò significa che la prossima volta che il tuo team si prepara a Warzone, potrai accedere dal tuo iMac. Sei geloso dei tuoi amici che stanno costruendo la loro comunità vichinga in Valheim? Grazie a GeForce Now potrai unirti a loro con il tuo Mac.

Arricchisci la tua libreria di gioco con i vari giochi gratuiti offerti dall’Epic Games Store, con offerte come Dead by Daylight.

Inoltre, gli iscritti di GeForce NOW RTX 3080 possono ora giocare a risoluzione nativa sui loro Macbook Air o Macbook Pro M1 a 1600 p e trasmettere in streaming con sessioni lunghe fino a otto ore. Con RTX ON i membri RTX 3080 e Priority potranno godersi titoli come Cyberpunk o Control con ray tracing in real time, senza alcun aggiornamento del PC.

Crysis su Mac

Pronto ad entrare in battaglia sul tuo Mac? Per un tempo limitato, potrai ottenere gratuitamente una copia di Crysis Remastered, in aggiunta ad altri giochi gratis con alcuni abbonamenti GeForce NOW. Con un abbonamento Priority di sei mesi o il nuovo abbonamento GeForce NOW RTX 3080 otterrete un codice riscattabile gratuitamente per Crysis Remastered sull’Epic Games Store

Nuovi giochi di GFN Thursday

GFN Thursday offre continuamente nuovi giochi sul cloud. Questa settimana si aggiungono sei giochi gratis alla libreria di GeForce NOW, tra cui due release al day one

● White Shadows (lancio del nuovo gioco su Steam, 7 dicembre)

● Monopoly Madness (lancio del nuovo gioco su Ubisoft Connect, 9 dicembre)

● Anno 1404 History Edition (gratuito su Ubisoft Connect, dal 6 al 14 dicembre)

● Prison Architect (gratuito su Epic Games Store, dal 9 al 16 dicembre)

● Super Magbot (Steam)

● Untitled Goose Game (Epic Games Store)

GeForce NOW si sforza assiduamente per lanciare nuovi titoli quanto più vicini possibili alla loro data d’uscita, ma in alcuni casi non saranno disponibili fin da subito.

Avrebbero voluto aggiungere Syberia: The World Before e A-Train: All Aboard! Tourism a dicembre. Questi titoli sono stati posticipati al prossimo anno e arriveranno sul cloud in futuro.

Per restare aggiornati sulle news e sulle nuove offerte sui videogiochi, continuate a seguirci sul nostro sito tuttotek.it