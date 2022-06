Nuovi caricatori veloci e limitatori di sovratensione Huntkey

L‘azienda Huntkey ha lanciato i suoi nuovi caricatori veloci e i limitatori di sovratensione

Huntkey ha lanciato tre nuovi prodotti negli Stati Uniti. Due di loro sono caricatori GaN da 100 W e il gruppo target principale sono le persone che viaggiano frequentemente. L’altro è un limitatore di sovratensione, utilizzato principalmente in cucine, televisori, uffici e altre occasioni che richiedono più prese per l’alimentazione. Quando le persone viaggiano per affari o per vacanza, hanno bisogno di portare molti caricabatterie, che occupano spazio e appesantiscono i bagagli. Il caricabatterie Huntkey GaN da 100 W risolve questo problema, con dimensioni ridotte, peso più leggero e velocità di ricarica più rapida. Soddisfacendo così le esigenze di ricarica di più dispositivi contemporaneamente.

Primi feedback sui nuovi caricatori veloci e limitatori di sovratensione

È solo circa la metà di una banconota da un dollaro, ma sono stato in grado di ottenere 65 watt per caricare il mio laptop.

Questo è il feedback di un cliente Amazon. Questo caricabatterie rapido da 100 GaN aumenta l’efficienza di ricarica di oltre il 90% con il suo standard Power Delivery 3.0. Caricando completamente un MacBook Pro da 16 pollici in 1,9 ore e caricando un iPhone 13 al 50% in 0,5 ore. La tecnologia GaN migliora l’efficienza di ricarica riducendo le dimensioni del caricabatterie al 40% in meno rispetto al caricabatterie originale da 96 W di Apple, rendendolo ideale per i viaggi.

Dettagli tecnici

Con due porte USB-C da 100 W e una porta USB-A da 18 W, può caricare tre dispositivi contemporaneamente. Questo caricabatterie utilizza 5 principali tecnologie di sicurezza per ridurre la dissipazione del calore e garantire la sicurezza. Questo caricabatterie è certificato FCC, ETL e CE. Protegge da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Oltre alle tre porte, questo caricatore dispone anche di un altro modello con un’unica porta USB-C, in grado di soddisfare le esigenze di ricarica dei notebook. Ulteriori informazioni sui caricabatterie rapidi GaN da 100 W.

Con più prese elettriche, un limitatore di sovratensione consente di caricare contemporaneamente telefoni cellulari, computer e TV, proteggendoli dai picchi di tensione. Questa protezione è misurata in joule. SMD127C fornisce una classificazione energetica di protezione contro le sovratensioni 3480J, che è una specifica relativamente alta per l’uso domestico ordinario. Questa è un’ottima opzione per proteggere gli apparecchi ad alta potenza come condizionatori d’aria e frigoriferi da sbalzi di tensione ad alta tensione. L’altra causa più nota dei picchi di tensione sono i fulmini. I colpi di luce possono causare forti sbalzi di tensione che possono bruciare TV, computer e così via. SMD127C difende da possibili sovratensioni e picchi che potrebbero danneggiare l’elettronica o le apparecchiature.

Resistenza

A volte, quando la potenza dell’apparecchio elettrico funzionante è eccessiva, la presa multipla resisterà a una potenza eccessiva (superiore alla potenza nominale), che potrebbe causare ustioni o esplosioni alla presa multipla e all’apparecchiatura, ponendo un pericolo per la sicurezza. SMD127C ha una protezione da sovraccarico per ridurre la possibilità e il rischio di tali incidenti. Le prese a sinistra e a destra sono progettate appositamente per apparecchiature con spine a passo largo e la parte centrale è adatta per apparecchiature con normali spine piccole. Il design combinato di punti vendita così ampi e ordinari fa un uso ragionevole di spazio e materiale.

E voi? cosa ne pensate dei nuovi caricatori veloci e dei limitatori di sovratensione Huntkey? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).