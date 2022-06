Nuove cuffie Barracuda: l’annuncio di Razer

Quest’oggi Razer ha annunciato l’uscita delle nuove cuffie Barracuda

Razer, il marchio di lifestyle leader a livello mondiale per i giocatori, ha annunciato oggi le nuove cuffie Barracuda e le Barracuda Pro. Inoltre l’azienda (clicca qui per maggiori informazioni) ha annunciato un aggiornamento delle esistenti Barracuda X. La nuova famiglia di cuffie da gioco in stile street è dotata di tecnologie all’avanguardia per offrire ai giocatori il suono più puro, sia a casa che in ambienti aperti.

Tecnologia

Dotato della tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore (ANC), il Barracuda Pro offre all’utente un’esperienza audio ininterrotta in ogni ambiente. Queste sono le cuffie ideali per sessioni di gioco intense che richiedono la massima concentrazione. ma sono perfette anche per chiunque desideri godersi la propria musica all’aperto senza distrazioni dall’esterno.

Utilizzando Razer SmartSwitch Dual Wireless, Barracuda Pro può essere collegato a due dispositivi contemporaneamente. Può passare senza interruzioni tra i due a seconda delle necessità. Ciò consente a un utente di giocare sul proprio PC e, premendo un solo pulsante, attivare Barracuda Pro per rispondere a una chiamata senza la necessità di annullare la connessione tra i dispositivi.

Connettività

Tutti i modelli Barracuda supportano la connettività Razer HyperSpeed ​​Wireless (2,4 GHz) e Bluetooth 5.2. Queste componenti fanno si che le prestazioni di gioco ad alta velocità e la comodità Bluetooth siano ottimizzate per i dispositivi mobili.

Il Barracuda Pro è l’auricolare ibrido che fa tutto,

Ha affermato Chris Mitchell, capo della divisione PC Gaming di Razer.

Che si tratti di usarle in gioco a casa o delle tue playlist musicali preferite in movimento, Barracuda Pro combina la praticità delle cuffie lifestyle con le funzionalità di gioco ad alte prestazioni. Con le Barracuda potrai creare un’esperienza senza compromessi, racchiusa in un design elegante e premium.

E voi cosa ne pensate di queste nuove cuffie Barracuda? Fateci sapere qui sotto nei commenti e continuate a seguirci su tuttoteK, per essere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).