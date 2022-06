Nuove 800x SDHC/SDXC UHS-I – serie BLUE: da Lexar

Lexar annuncia le nuove memory card 800x SDHC/SDXC UHS-I – BLUE Series. Prestazioni ad alta velocità per immortalare le tue avventure quotidiane

L’azienda Lexar (qui per maggiori informazioni) è considerata da più di 20 anni un marchio leader a livello mondiale nelle soluzioni di

memoria. La sua pluripremiata gamma di prodotti include schede di memoria, unità flash USB, lettori di schede e unità di memoria allo stato solido. Con così tante opzioni, è facile trovare la giusta soluzione Lexar per soddisfare ogni esigenza. I prodotti Lexar sono distribuiti in Italia da Nital SpA e sono disponibili nei principali negozi al dettaglio e e-tail. Per ulteriori informazioni o supporto, potete visitare il sito Lexar.

Annunciate le nuove memory card 800x SDHC/SDXC UHS-I – BLUE Series

Lexar presenta le nuovissime schede di memoria Lexar High Performance 800x SDHC/SDXC UHS-I – serie BLUE, progettate per le fotocamere point-and-shoot, le reflex di fascia media e le videocamere HD. Ideali per le riprese di tutti i giorni e per le avventure all’aria aperta, consentono di acquisire e trasferire rapidamente foto di alta qualità 1080p Full HD e video 4K UHD. Queste, hanno una velocità di lettura fino a 120 MB/s, ed accelerano notevolmente il flusso di lavoro. Inoltre sono resistenti all’acqua, alle elevate o alle rigide temperature, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X.

Dettagli tecnici

Le nuove schede Lexar High Performance 800x SDHC/SDXC UHS-I Series BLUE consentono di acquisire e trasferire rapidamente foto di alta qualità 1080p Full HD e video 4K UHD, con velocità di lettura fino a 120 MB/s. Queste schede di classe 10 sfruttano la tecnologia UHS-I per offrire prestazioni ad alta velocità proprio per le riprese di tutti i giorni. Gli amanti dell’avventura all’aria aperta otterranno il massimo sfruttando la potenza di queste schede di memoria.

Inoltre, le prestazioni delle schede Lexar High-Performance 800x SDHC/SDXC UHS-I serie BLUE accelerano notevolmente il flusso di lavoro dall’inizio alla fine, così è possibile risparmiare tempo e tornare subito a scattare. Disponibili nelle capacità fino a 256GB e progettate per una maggiore durata, sono resistenti all’acqua, alle elevate e alle rigide temperature, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X. Tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a test rigorosi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire performance, qualità, compatibilità e affidabilità.

Disponibilità

Le schede di memoria Lexar 800x SDHC/SDXC UHS-I Serie BLUE saranno disponibili per l’acquisto a partire da fine Giugno. Il prezzo partirà da 15,49 euro, con 10 anni di garanzia.

E voi cosa ne pensate di queste nuove schede di memoria Lexar 800x SDHC/SDXC UHS-I Serie BLUE? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).