Nuova scheda madre MANO560 Mini-ITX di AxiomTek

AxiomTek ha rilasciato la sua nuova scheda madre MANO560 Mini-ITX con processore Intel Core di 12a generazione

L’Axiomtek (qui per maggiori informazioni) è lieta di presentare MANO560. Una scheda madre industriale Mini-ITX dotata del socket LGA1700 per l’ultimo processore Intel Core di 12a generazione (nome in codice: Alder Lake S) per migliorare le prestazioni delle applicazioni AI e IoT. La scheda madre industriale Mini-ITX MANO560 si basa sul nuovo chipset Intel H610. Questa presenta opzioni CPU scalabili con i processori Intel Core i9/i7/i5/i3, Intel Pentium Gold o Intel Celeron di 12a generazione.

Mentre le elevate prestazioni sono coadiuvate dalle due SO-DIMM DDR4-3200 con un massimo di 64 GB di memoria, è dotato di una chiave M.2 E 2230 per modulo wireless. Ed ancora, una chiave M.2 B in cui l’utente può scegliere tra il segnale PCIe x2, il modulo USB 3.2 Gen1 per 3042/3052 5G o l’interfaccia SATA per SSD 2242, rendendo la scheda embedded molto più flessibile. Inoltre, fornisce un mini PCIe full-size per moduli wireless e un PCIe x16 per schede grafiche.

Dichiarazioni

Di seguito, sono riportate le prime dichiarazioni in merito alla nuova scheda madre MANO560.

L’Axiomtek MANO560 è una potente scheda madre che è all’avanguardia nel mercato. Credo che la sua versatilità in termini di capacità di I/O, display e elaborazione possa promuovere le applicazioni AIoT per i nostri clienti,

ha affermato Kenny Lin, product manager della divisione Product Planning di Axiomtek.

Il MANO560 è costruito per offrire prestazioni di elaborazione elevate e soddisfare vari requisiti di I/O. Viene fornito con due porte Gigabit Ethernet, una delle quali è 2.5G. Ed ancora, è dotato di due USB 3.2 Gen1 e cinque USB 2.0 per più periferiche. Inoltre, fornisce quattro porte COM per integrare dispositivi come sensori. MANO560 supporta un triplo display indipendente fornendo al contempo interfacce avanzate, tra cui HDMI, DisplayPort++, VGA e LVDS. L’eDP è una distinta base opzionale e co-lay con LVDS. Per l’archiviazione, ha un SATA e un SSD M.2.

Per proteggere i dati basati su hardware, MANO560 supporta il TPM 2.0 integrato. Supporta anche i sistemi operativi Linux e Windows. Inoltre, Axiomtek rilascia l’ECM500, uno chassis progettato per le schede madri Mini-ITX. Abbiamo anche la capacità di assistere con i requisiti di integrazione industriale di qualsiasi cliente.

