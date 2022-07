Targus lancia la nuova linea di webcam e cuffie per aiutare i professionisti a rimanere produttivi e connessi senza complessità

Targus (qui per maggiori info), leader nelle custodie per laptop e negli accessori per il mobile computing, ha annunciato oggi di aver lanciato una la sua nuova linea di webcam e cuffie. Ha così ampliato ulteriormente il suo portafoglio di accessori tecnologici progettati per garantire una vita senza interruzioni. La collezione include due webcam ad alta definizione (HD) complete, nonché cuffie stereo o mono cablate e Bluetooth, per elevare la comunicazione virtuale e le riunioni quotidiane.

Dichiarazioni sulla nuova linea di webcam e cuffie Targus

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni sulla nuova linea di cuffie e webcam targate Targus.

Avere gli strumenti tecnologici giusti per collaborare e rimanere in contatto è essenziale per lavorare in modo produttivo e flessibile da qualsiasi luogo,

ha dichiarato David Dorantes, direttore del marketing di prodotto di Targus.che ha aggiunto:

Le nostre webcam e cuffie rendono le riunioni virtuali e lo streaming di contenuti un gioco da ragazzi.

Le webcam HD di Targus migliorano la comunicazione faccia a faccia e la collaborazione in tempo reale offrendo una risoluzione Full HD 1080p, una riduzione del rumore integrata e una comoda base girevole a 360 gradi. Quest’ultima consente di trovare l’angolazione perfetta durante le videochiamate e le presentazioni. HD Webcam Pro (AVC041GL) è una webcam a fuoco fisso con microfono integrato omnidirezionale e copertura per la privacy Spy Guard per la sicurezza. La HD Webcam Plus con Auto-Focus (AVC042GL), in alternativa, ha una funzione di messa a fuoco automatica e una copertura per la privacy Spy Guard attaccabile.

Nuove cuffie/auricolari Targus

Targus ora offre anche quattro diverse cuffie auricolari Bluetooth cablate e wireless disponibili sia in mono che in stereo. Progettate per un comfort superiore, queste cuffie di alta qualità hanno un archetto imbottito regolabile e un cuscinetto auricolare morbido al tatto, che si adattano saldamente per supportare l’uso quotidiano. Sono inoltre dotati di un microfono ad asta omnidirezionale ruotabile e rimovibile, tecnologia di eliminazione del rumore e una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 410 mAh a lunga durata. Per una maggiore facilità d’uso, i controlli di regolazione dell’audio e di connessione delle chiamate si trovano direttamente sull’auricolare, quindi non è necessario toglierlo per azionarlo.

E voi? cosa ne pensate di queste nuove webcam e cuffie Targus ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).