Nuova funzione “schede” di Windows 11: ultimi dettagli

La nuova funzione “schede” di Windows 11 apparentemente riduce l’utilizzo della RAM di Esplora file

Windows 11 (qui per maggiori info sul sistema operativo) ha finalmente ottenuto il supporto per le schede in Esplora file con Sun Valley 2 (versione 22H2) che verrà lanciato in autunno. Il supporto delle schede simili a browser in Esplora file, renderà finalmente più facile per gli utenti essere in grado di passare da una finestra all’altra. Oltre alle schede, File Explorer avrà anche una nuova barra laterale di navigazione libera ingombra.

Microsoft (qui per maggiori info) ha presentato il nuovo File Explorer su Windows 11 in Beta e Dev Channel. La nuova funzione delle schede, abilitata per impostazione predefinita, ti consente di passare facilmente da una finestra all’altra. In altre parole, non è necessario aprire nuove istanze di Explorer ogni volta che si desidera sfogliare più di una cartella o directory contemporaneamente.

Dettagli sulla nuova funzione “schede” di Windows 11

Rispetto a una nuova finestra a tutti gli effetti, una nuova scheda all’interno di Esplora file utilizza una memoria minima. Abbiamo osservato questo comportamento nei nostri test e anche gli utenti hanno riportato risultati simili. Ad esempio, se avvii una nuova scheda, verranno aggiunti solo pochi megabyte al processo di Esplora file esistente. In effetti, l’utilizzo della memoria di File Explorer è aumentato di solo 1 MB. Ciò è particolarmente utile se hai l’abitudine di aprire più istanze/finestre di Esplora file. Aprendo le schede, puoi ridurre l’utilizzo delle risorse e rimanere produttivo.

Sebbene l’aggiornamento sarà distribuito in modo graduale, esiste ancora la possibilità che Microsoft apporti ulteriori miglioramenti alle prestazioni di Esplora file. Tutti riceveranno subito questa funzionalità in Windows 11 22H2 quando verrà lanciata per il pubblico in autunno. Apparentemente Microsoft sta testando questo nuovo File Explorer con alcuni utenti in Windows 11 22H2 o versioni successive. Secondo l’azienda, File Explorer con schede e barra laterale di navigazione inizierà a distribuirlo a una base di utenti più ampia nelle prossime settimane. Mentre il supporto delle schede promette prestazioni migliori, il nuovo pannello di navigazione di Esplora file riduce il disordine.

Barra laterale di Esplora file

Il nuovo layout aggiornato di File Explorer per la barra laterale rende facile per gli utenti navigare verso le directory che contano per te. Fornisce un rapido accesso alle cartelle bloccate e utilizzate di frequente e ai profili cloud di OneDrive che sono già stati aggiunti a Windows. Microsoft vuole ridurre il disordine in Esplora file e fare spazio a funzionalità come OneDrive. Di conseguenza, le cartelle note di Windows non vengono più visualizzate in Questo PC e l’attenzione è ora solo sulle unità hardware.

E voi cosa ne pensate di questa nuova funzione “Schede” di Windows 11 e della nuova barra laterale di Esplora File? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).