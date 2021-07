Nokia Noise Cancelling Earbuds: ANC a 99 euro

Le nuove Nokia Noise Cancelling Earbuds sono delle cuffiette TWS che offrono la tecnologia ANC ad un prezzo di 99 euro, certamente inferiore a quanto proposto da tanti competitor

HMD Global, che produce da diversi anni i telefoni Nokia, annuncia i nuovi Nokia Noise Cancelling Earbuds, disponibili da fine luglio su Nokia.com, nei colori Charcoal e Polar Sea a 99 euro.

Nokia Noise Cancelling Earbuds: ascolta e blocca i rumori esterni a tuo piacimento

Grazie alla modalità di cancellazione attiva del rumore, migliora la tua concentrazione eliminando tutte le distrazioni quando lavori da casa o isolandoti dalla confusione mentre ascolti un podcast sui mezzi pubblici. Se è, invece, il momento di rimanere in sintonia con l’ambiente circostante, la modalità ‘transparency’ ti permette di percepire maggiormente ciò che accade intorno a te pur godendoti ancora il tuo audio: perfetta per quando sei tornato in ufficio e vuoi sentire i tuoi colleghi.

Un audio di qualità tutto da amare

I grandi driver da 13 mm offrono un suono di qualità che ti farà apprezzare ancora di più le tue canzoni preferite. Un driver di larghezza maggiore emette onde sonore più ampie e bassi più forti, rendendo questi auricolari l’accessorio perfetto per qualsiasi audiofilo che apprezzi una qualità del suono superiore.

Longevità finlandese, fatta per durare

Grazie alla classificazione IPX5, non dovrai preoccuparti se vieni sorpreso da una pioggia battente o se fai cadere i tuoi auricolari Nokia Noise Cancelling Earbuds su un terreno umido. Con cinque ore di riproduzione continua e una custodia di ricarica portatile pensata per fornirti ulteriori 25 ore dei tuoi brani preferiti, puoi stare un’intera settimana con una singola carica.

Un’esperienza continua di cui ti puoi fidare

All’apertura della custodia, gli auricolari si collegano automaticamente al tuo dispositivo, dando il via a un’esperienza armoniosa. Rispondi alle chiamate o metti in pausa e salta i brani con un semplice tocco: imparare i comandi touch intuitivi diventerà naturale. E, se hai le mani occupate, basta dire all’assistente vocale di farlo per te.

