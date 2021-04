Noctua: presto disponibile gratuitamente il kit per CPU Socket LGA 1700

Noctua ha fatto sapere recentemente tramite nota Twitter che rilascerà gratuitamente un kit di aggiornamento per Intel Alder Lake LGA 1700

I felici possessori di Noctua, ovvero coloro i quali raffreddano i loro processori con prodotti di quest’azienda, non avranno motivo di temere un’aggiornamento di CPU. Infatti qualora dovranno decidere di migliorare il loro processore al modello successivo Intel, ovvero Alder Lake, ignegnerizzato tramite socket LGA 1700, potranno dormire sonni tranquilli. Noctua ha confermato tramite una nota su Twitter che provvederanno a fornire un kit di upgrade per la linea esistente di loro prodotti.

Un kit di aggiornamento gratuito

Il kit di aggiornamento, come si legge dalla nota su Twitter, interesserà anzitutto il modello NH-U12A. Ci aspettiamo comunque che piano piano saranno forniti anche per tutti i restanti prodotti della linea. Il pezzo di aggiornamento verrà spedito ai possessori di prodotti Noctua in maniera gratuita e verrà inserito in bundle nelle nuove unità vendute.

Il nuovo socket LGA 1700 si inserirà, come abbiamo detto, nella nuova linea Alder Lake che verrà rilasciata nella seconda metà del corrente anno. Sostituiranno le vecchie Rocket Lake che sono gli ultimi processori con a bordo il socket LGA 1200 e un processo a 14 nm ormai divenuto obsoleto.

I nuovi processori Alder Lake saranno molto più di un semplice aggiornamento di architettura. Infatti porteranno un mix di novità non indifferente. Si tratta della prima lineup di processori Intel con Atmo più piccoli e Core più grandi contenuti in un PCB più alto dei classici chip di forma quadrata che Intel ha prodotto nel decennio precedente.

Cosa ne pensate delle nuove forme dei processori Intel e della scelta di Noctua di fornire gratuitamente i pezzi per adattare i propri prodotti alle nuove uscite?