NETGEAR: i vantaggi di un router portatile

In questo articolo vi riportiamo i consigli di Netgear sul perché sia più utile utilizzare un router portatile piuttosto che fare hotspot con lo smartphone

Complici le elevate temperature e la voglia di godersi le meritate ferie, sempre più persone sono in procinto di partire per le vacanze estive. Dalla montagna al mare, dal lago alle città d’arte, uno dei problemi che accomuna gran parte dei viaggiatori è quello di poter disporre di una connessione WiFi stabile e sicura. Che sia per seguire un evento streaming in diretta – quest’anno la Serie la comincerà a metà Agosto – o per giocare online, fare affidamento esclusivamente sul proprio smartphone utilizzato come hotspot forse non è sempre la scelta migliore.

Netgear: perché scegliere un router portatile?

Forte della propria esperienza in ambito di connessione WiFi, Netgear illustra le 4 principali motivazioni per cui è preferibile dotarsi di un mobile router invece di utilizzare il proprio smartphone in modalità hotspot:

Sicurezza : la rete WiFi generata da uno smartphone in modalità hotspot è una rete aperta e vulnerabile che consente con facilità l’accesso di terzi a tutto il contenuto dello smartphone e ai diversi dispositivi ad esso connessi.

: la rete WiFi generata da uno smartphone in modalità hotspot è una rete aperta e vulnerabile che consente con facilità l’accesso di terzi a tutto il contenuto dello smartphone e ai diversi dispositivi ad esso connessi. Durata ridotta della batteria del telefono già provata dalle temperature molto alte . Basti pensare che 2 ore di utilizzo dello smartphone come hotspot, equivalgono a più di 12 ore di utilizzo standard.

. Basti pensare che 2 ore di utilizzo dello smartphone come hotspot, equivalgono a più di 12 ore di utilizzo standard. Numero massimo di dispositivi che si possono connettere : un altro limite dello smartphone usato come hotspot è il numero massimo di dispositivi collegabili, fino a 3, con l’impossibilità di garantire la banda necessaria a ciascuno di essi.

: un altro limite dello smartphone usato come hotspot è il numero massimo di dispositivi collegabili, fino a 3, con l’impossibilità di garantire la banda necessaria a ciascuno di essi. Copertura ridotta e mancanza di controllo dei dispositivi connessi: utilizzando lo smartphone come hotspot non si ha la possibilità di monitorare la attività svolte dai dispositivi connessi, il consumo dei dati etc.

Per superare tutti questi limiti è bisogna affidarsi a un router portatile LTE con SIM. Con i prodotti Nighthawk, leggeri, potenti, resistenti e con una batteria di lunga durata, Netgear risponde alle esigenze di chiunque abbia bisogno di WiFi potente e performante in qualunque posto si trovi. I modelli M1 e M2 sono pensati per i viaggiatori che sono alla ricerca di un prodotto semplice ma ad alte performance; mentre M5 è il mobile router include le tecnologie più innovative presenti oggi sul mercato. M5 integra, infatti, la connessione 5G e la tecnologia WiFi 6, offrendo prestazioni ottimizzate e velocità mai viste. Ad ogni router è possibile connettere almeno 30 dispositivi contemporaneamente e, grazie al design touchscreen compatto e a un’interfaccia semplice e intuitiva, permette agli utenti di gestire la rete e la connessione in maniera efficiente.

Prezzi

I prodotti Netgear Nighthawk M1, M2 e M5 sono disponibili sullo Store Netgear a partire da 279,99 € e presso i rivenditori autorizzati.