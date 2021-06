Netgear: Orbi WiFi 6 per una connessione stabile per vedere lo sport in TV

Con l’avvento delle partite in streaming, tutti necessitiamo di una connessione internet veloce e potente: ecco la soluzione di Netgear

Se prima bastava un’antenna satellitare per non perdersi nemmeno un istante delle partite di calcio, adesso, che le partite sono trasmesse in streaming, abbiamo bisogno di una connessione internet veloce. Il WiFi di casa, ovviamente, è già sovraccaricato dai numerosi dispositivi connessi ad esso: pc, smartphone, altre smart TV e tablet. Scopriamo l’idea di Netgear per risolvere questo problema.

La soluzione di Netgear

La migliore e più recente tecnologia che permette streaming in contemporanea su più dispositivi è sicuramente WiFi 6. Questa tecnologia, se abbinata alla potenza in termini di copertura del sistema Mesh Orbi WiFi 6 rappresenta assolutamente il meglio che si può avere in termini di connessione WiFi.

A livello pratico chiaramente tutto questo si traduce nel vedere contemporaneamente partite di campionato su più dispositivi. Ma non solo, sarà possibile videochiamare amici mentre altri componenti guardano altri contenuti online. Netgear Orbi WiFi 6 è progettato proprio su misura per ogni persona amante dello streaming online.

Il prodotto della nota azienda statunitense è tra l’altro facilissimo da installare ed è subito pronto ad essere utilizzato. A seconda della copertura desiderata è possibile aggiungere uno o più satelliti al router e quindi usufruire di una connessione WiFi stabile. Sempre dall’App è possibile effettuare speed test per un controllo continuo delle performance del proprio WiFi.

E voi cosa ne pensate di questa novità di Netgear?