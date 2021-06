Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini: il sistema per uffici e PMI

Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) unisce i benefici del WiFi 6 in termini di capacità e copertura alla sicurezza e facilità di utilizzo dei celebri sistemi WiFi Netgear, per elevare l’esperienza di connessione anche all’interno di piccole aziende, negozi, ristoranti e uffici domestici

NETGEAR, leader del WiFi per le case e le piccole imprese, presenta il sistema Mesh Dual band Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30): un nuovo prodotto che si va ad aggiungere alla famiglia dei sistemi WiFi professionali Orbi Pro, concepiti principalmente per le piccole imprese e il lavoro da casa. Dotato di una tecnologia WiFi 6 Mesh multi-nodo, Orbi Pro WiFi 6 Mini, nella versione base, è composto da un router e da un satellite. Ogni router, così come ogni satellite, è dotato di uno switch ethernet Netgear integrato e offre prestazioni Wi-Fi aggregate fino a 1,8 Gbps. La configurazione base di Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) garantisce una copertura superiore a 200 mq. La possibilità di integrare fino ad altri 3 satelliti (venduti separatamente) ad uno stesso sistema garantisce una copertura di area pari a 500 mq.

Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini: sicurezza e prestazioni per chi lavora da casa e non solo

La congestione della banda e la sicurezza sono diventati problemi realmente tangibili considerato anche il numero di dispositivi che necessitano di connessione WiFi. Orbi Pro WiFi 6 Mini offre la capacità di mantenere separati e protetti diversi canali WiFi. Dotato del più recente protocollo di sicurezza dati, WPA3, oltre a poter supportare fino a 4 SSID e VLAN, Orbi Pro WiFi 6 Mini consente di separare i diversi flussi di rete, creando, ad esempio, un canale per il lavoro, uno per lo studio, uno per i dipendenti e uno per gli ospiti.

Orbi Pro WiFi 6 Mini consente la creazione di un ambiente di rete business-friendly: grazie alle 4 porte ethernet LAN gigabit di cui ogni satellite è dotato e alle 3 porte ethernet LAN gigabit integrate al router, semplifica notevolmente il collegamento di periferiche cablate come stampanti, scanner, sistemi POS, TV, telecamere di videosorveglianza, ecc.

Netgear Orbi Pro WiFi 6 Mini: installazione semplice e controllo da remoto grazie a NETGEAR Insight

Orbi Pro WiFi 6 Mini è stato progettato per i professionisti e imprenditori che sono alla ricerca di una soluzione WiFi semplice da installare e da gestire. Orbi Pro WiFi 6 Mini include 1 anno di sottoscrizione gratuita a Insight Premium o Insight Pro. Grazie a Netgear Insight, l’amministratore di rete può cambiare da remoto i parametri di rete come SSID, SSID, VLAN, e DHCP Subnet, impostare avvisi in caso si verifichi un evento, aggiornare il firmware o consultare lo storico.

Disponibilità e prezzo

Il sistema Mesh Dual band Orbi Pro WiFi 6 Mini (SXK30) è disponibile in due versioni:

SXK30B3 (1 router e 2 satelliti): € 399.99

SXS30 (solo satellite): € 299.99

Per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!