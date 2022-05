NETGEAR Insight WAX615: il nuovo Access Point WiFi 6

NETGEAR lancia sul mercato il nuovo Insight Managed WiFi 6 AX3000 Dual-band Multi-Gig PoE Access Point (WAX615). Sviluppato per le PMI, il WAX615-100EUS fornisce il più veloce dual-band WiFi 6, prestazioni multi-giga, copertura con gestione remota NETGEAR Insight e capacità NETGEAR Instant Mesh.

La velocità WiFI dei dispositivi end-point si è evoluta al fine di garantire un accesso a Internet per le aziende sempre più performante, superando il limite di velocità del Gigabit al secondo. Le aziende devono aggiornare la loro infrastruttura WiFi per stare al passo con la domanda dei clienti e con le operazioni aziendali informatizzate. Parliamo spesso di NETGEAR e il WAX615 non delude le aspettative, che grazie alla tecnologia WiFi 6 Release 2, offre prestazioni doppie rispetto al WiFi 6 Release 1, a un prezzo vantaggioso. Il WAX615 permette di aggiornare facilmente reti Insight esistenti, grazie alla compatibilità con gli access point NETGEAR Insight.

Velocità e semplicità | NETGEAR Insight WAX615

Con una velocità massima di 3Gbps, una portata superiore e una facile configurazione, l’access point WAX615 offre una migliore esperienza WiFi in ambienti ad alta densità. Il dispositivo include anche un anno di abbonamento Insight gratuito per la configurazione ed il monitoraggio, senza bisogno di hardware di gestione aggiuntivi. Inoltre, il WAX615 dispone di una porta Ethernet Power-over-Ethernet (PoE) 2.5Gbps per una connettività cablata più veloce e una facile installazione.

Il WAX615 è un altro esempio dell’impegno di NETGEAR per l’innovazione e la fornitura di soluzioni WiFi all’avanguardia per i clienti. Il risultato è il WAX615 che offre un maggiore throughput dei dati, una migliore efficienza della rete e una migliore esperienza per l’utente, il tutto mantenendo la coerenza di gestione tra le generazioni di prodotti e ad un prezzo interessante Douglas Cheung, NETGEAR Wireless Business Director

Business Security WiFi 6 mai vista prima | NETGEAR Insight WAX615

Le PMI possono ottenere un livello di sicurezza aziendale a basso costo. NETGEAR Insight rende semplice configurare e mantenere la sicurezza della rete con caratteristiche che includono:

WPA3 Enterprise per il massimo livello di sicurezza della connessione WiFi

per il massimo livello di della connessione WiFi 8 reti wireless separate (SSID) che possono essere utilizzate per amministratori, dipendenti, ospiti e una miriade di dispositivi IoT (telecamere di sorveglianza WiFi, termostati, serrature e sensori per porte, ecc.)

che possono essere utilizzate per amministratori, dipendenti, ospiti e una miriade di (telecamere di sorveglianza WiFi, termostati, serrature e sensori per porte, ecc.) VLAN individuali per la separazione della rete e corsie dedicate per vari flussi di dati (amministratori, dipendenti, visitatori, HR, Finanza, ecc.)

Caratteristiche aggiuntive | NETGEAR Insight WAX615

Il nuovo access point NETGEAR Insight WAX615 offre diverse caratteristice:

WiFi 6 Release 2: 100% più veloce di WiFi 6 Release 1 nella banda 5GHz

100% più veloce di WiFi 6 Release 1 nella banda 5GHz Instant Mesh: compatibile con tutti gli Access Point gestiti Insight per formare reti mesh ibride cablate e wireless, espandendo la copertura WiFi

compatibile con tutti gli gestiti Insight per formare reti mesh ibride cablate e wireless, espandendo la copertura Utilizzo simultaneo: gestisce 4 volte più dispositivi client per unità rispetto a WiFi 5

gestisce 4 volte più dispositivi client per unità rispetto a WiFi 5 Prestazioni superiori: dual-band con ogni unità in grado di fornire 3.0 Gbps di velocità di trasmissione dati

dual-band con ogni unità in grado di fornire 3.0 Gbps di velocità di trasmissione dati Roaming e bilanciamento del carico: esperienza utente senza pari in tutta l’ azienda , ideale per ambienti ad alta densità

esperienza utente senza pari in tutta l’ , ideale per ambienti ad alta densità Supporto per i dispositivi più recenti: funziona con gli ultimi dispositivi mobili iOS e Android come iPhone 13, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 e tutti i computer notebook, wireless e cablati

funziona con gli ultimi dispositivi mobili iOS e Android come iPhone 13, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 e tutti i computer notebook, wireless e cablati Compatibilità: Supporta gli standard WiFi 4 (IEEE 802.11n), WiFi 5 (IEEE 802.11ac) e WiFi 6 (IEEE 802.11ax)

Supporta gli standard WiFi 4 (IEEE 802.11n), WiFi 5 (IEEE 802.11ac) e WiFi 6 (IEEE 802.11ax) Facile implementazione: una porta Ethernet 2.5 Gbps con porta Power-over-Ethernet (PoE+) ad alta potenza (lo switch PoE+ e l’adattatore di alimentazione dell’access point sono venduti separatamente)

Disponibilità | NETGEAR Insight WAX615

NETGEAR Insight Managed WiFi 6 AX3000 Dual-band Multi-Gig PoE Access Point (WAX615-100EUS) è disponibile da Maggio.

